Benzema, sobre los rumores: "Quien habla es internet y la realidad no es internet"

Karim Benzema se ha pronunciado sobre su posible futuro, durante la gala MARCA Leyenda. El delantero francés reconoció durante la entrega del premio que jugar en el Real Madrid "no es un trabajo" para él. En los últimos días habían surgido rumores entorno a una posible salida del conjunto blanco, porque ha recibido una oferta tentadora de Arabia Saudí y su renovación, todavía, no ha sido anunciada de manera oficial.

"Estoy muy orgulloso de mi trabajo y disfruto de cada entrenamiento y cada partido. Y eso es lo más importante para mí. Ir a entrenar, ir a Valdebebas jugar para mí no es ir a trabajar. Disfruto cada día del Real Madrid", comentó.

Y además aifrmó sobre su futuro: "¿Por qué debería hablar? Quien habla es internet y la realidad no es internet?"

"Cuando un jugador recibe un trofeo es siempre gracias al equipo, porque sin mis compañeros no es posible", eran las palabras de Benzema sobre los premios individuales que ha recibido a lo largo de este último año. Y añadía: "Tengo talento, tengo todo pero siempre hay que tener la ayuda del equipo".

Miguel Quintana, periodista de MARCA, fue el presentador del acto y también preguntó al delantero del Real Madrid sobre su estilo de juego y sus inicios en el club blanco.

"Cuando juego al fútbol intento hacer más cosas, no solo meter goles. No te voy a decir que soy único, pero intento hacer cosas que no hacen otros delanteros", señalaba. En cuanto a sus inicios díficiles por la falta de gol dijo: "Ronaldo no solo era un goleador, hacía más cosas y es mi modelo. Aunque no soy como él porque es imposible".