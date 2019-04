Benzema: "No pienso que mi papel sean solo los goles, lo más importante es ganar"

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, celebra estar viviendo, en comparación con su equipo, "un buen año a nivel personal", donde ha desplegado sus mejores dotes goleadoras y "un fútbol para la gente a la que le gusta el fútbol", mientras que, pese a todo lo que rodea siempre a su figura, tiene claro que la presión no le afecta sino que le hace "más fuerte" y le pone "al cien por cien en el campo".

"He tenido la suerte de convivir con la presión desde 'pequeñito'. Es verdad que en el Real Madrid hay más que en cualquier otro equipo, porque es el mejor club del mundo. Los aficionados te ponen presión, tu equipo también, todo el mundo te mira, la gente de fuera, tu familia, eso es difícil de manejar, pero creo que me va bien porque me hace más fuerte y me pone al cien por cien en el campo", admite Benzema en el número de mayo de la revista 'GQ España'.

Además, el de Lyon reconoce que siente "la presión, pero la buena". "Te aporta cosas, te pone a un nivel muy alto", advierte el atacante, que asegura que la presión le gusta "mucha" y que su "forma de afrontarla es tratar de dar algo diferente a la afición". "Le puede gustar o no, pero yo estoy en el campo para mostrar esa otra cosa a la gente y ser feliz con el balón", comenta.

Y es que él prefiere jugar "un fútbol para la gente a la que le gusta el fútbol, a la que le gusta ir al estadio para ver otra cosa" y por ello descarta que un delantero deba ser "egoísta". "Depende de cómo veas el fútbol. Por ejemplo, yo soy un delantero moderno al que le gusta marcar goles, pero también dar asistencias y ayudar al equipo. No pienso que mi papel sean sólo los goles, porque puedes meter goles y que tu equipo no gane el partido", indica.

"Me gusta meter goles, pero lo más importante es ganar. Al fútbol se juega con los compañeros, no solo. Los goles son importantes, pero veo el fútbol de otra manera: goles, asistencias y trabajar para el equipo", añade Benzema.

El francés tampoco hace excesivo caso a las críticas, "Tú puedes ver el fútbol de un modo muy diferente al mío y no pasa nada. Mi padre lo de una manera muy distinta a la mía y siempre estamos peleando por ello. Yo sé que la gente espera mucho de los jugadores del Real Madrid porque es normal y jugamos para el mejor club del mundo", recalca.

Con todo, el madridista no tiene "nada de nervios" cuando tiene una oportunidad de gol. "Eso se trabaja. Se llama sangre fría y yo creo que la tengo. Así que cuando me pongo delante del portero, justo antes veo dónde voy a poner el balón, abajo, arriba, depende. Si empiezo a pensar en lo que tengo que hacer en ese momento, que a veces me pasa, fallo seguro. Tienes que tener claro dónde lo quieres meter", apunta.

"Creo que lo que ha cambiado en mí es la edad, me siento bien ahora y estoy muy concentrado en todo, tanto en el campo como fuera de él. Me siento bien, feliz dentro de mi vida, en Madrid, con mi familia, en el fútbol, todo me parece bien", prosigue el atacante al que le gustaría que la gente le conociera "un poco mejor".

De lo que no duda Benzema es de que para el club "ha sido un año muy complicado". "Y es en esos momentos cuando se ve a los jugadores importantes. No ha sido un año fácil para el Real Madrid, pero sí ha sido bueno para mí a nivel personal porque he trabajado mucho para el equipo, tanto en Valdebebas como en mi casa. Yo siempre estoy trabajando para que la gente disfrute de mi fútbol", afirma.

"Faltan partidos y hay ambición para ganarlos. Estamos preparando el próximo año, así que tenemos que tener mucha energía para ganar todos los partidos que nos quedan", subraya el 'pichichi' del equipo blanco, que celebra la vuelta de Zinédine Zidane, "un entrenador 'top'" y "una leyenda como jugador y también como entrenador".

Para Benzema, "'Zizou' es diferente de otros entrenadores porque "te da mucha calma y mucha confianza en tu juego, y sabe mucho de fútbol". "Por eso cuando él te habla de fútbol, le escuchas y disfrutas. Con él tenemos un juego con el balón de mucha posesión y me encanta. Estoy muy contento de que esté con nosotros otra vez", confiesa el delantero.

"Me veo siempre en el fútbol, siempre cerca del fútbol, y por qué no como entrenador, me gusta mucho el fútbol y lo veo diferente. Me gusta el fútbol de toque, de uno o dos toques, de movimiento. Estaría bien pasar a los jóvenes todo esto que tengo en mi cabeza", sentencia el francés.