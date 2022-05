Barnett y el Atlético de Madrid se reúnen para ofrecer el fichaje de Bale

Según informó Pedro Morata en El Partidazo de COPE, Jonathan Barnett y el Atlético de Madrid se reunieron para ofrecer el fichaje de Bale por el club rojiblanco. En la reunión, pedida por Interstellar Group, estuvieron presentes Barnett y Luis Alonso, representantes de Gareht Bale; que se vieron con Andrea Berta, director deportivo del Atlético de Madrid y al que le ofrecieron a Bale. Si Gales no se clasifica para el Mundial, el jugador podría retirarse del fútbol porque no tiene la idea de volver a la Premier y prefiere quedarse a vivir en el Madrid. Incluso, cuando Bale estuvo cedido por el Real Madrid al Tottenham, la familia se quedó viviendo en la capital de España.

Imagen de archivo de Garetg Bale con la selección de Gales | CORDON PRESS

A pesar del ofrecimiento, en los planes del Atlético de Madrid no entra la incorporación del jugador galés, que termina contrato con el Real Madrid el 30 de junio.

Bale, convocado por Gales

Robert Page, seleccionador de Gales, ha incluido al madridista Gareth Bale en la lista de 27 convocados para la final del playoff de acceso al Mundial de Catar 2022.

El futbolista galés, que anotó un doblete en las semifinales ante Austria, ha entrado en la convocatoria para medirse al ganador del Escocia-Ucrania el próximo 5 de junio. Esta será una oportunidad histórica para Gales, que no va al Mundial desde 1958 y que contará con la ventaja de jugar la final en casa, en el Cardiff City Stadium.



Bale, que termina contrato con el Real Madrid el 30 de junio, abandonará el conjunto blanco tras nueve años en él y con cuatro Copas de Europa conseguidas, además de la posibilidad de sumar una quinta el 28 de mayo contra el Liverpool en París.



Su última temporada en el conjunto de Chamartín ha sido paupérrima, con apenas siete encuentros disputados. En este 2022, el de Cardiff solo ha jugado 90 minutos, repartidos entre dos encuentros. En los últimos cinco partidos ligueros Bale no ha ido ni convocado con el resto de sus compañeros.

No pudo despedirse de la afición madridista

Poco tuvo que ver cada despedida. Como poco ha tenido que ver el compromiso de cada uno de los protagonistas que se despedían del Santiago Bernabéu. Marcelo e Isco en el campo, recibiendo el calor del madridismo, Gareth Bale protagonizando un adiós alejado de la dimensión de su figura para la historia reciente del Real Madrid.



Los tres formaron parte de una generación inolvidable para el madridismo. La que pasó a la historia del fútbol por la conquista de cuatro Ligas de Campeones en cinco ediciones, la primera ocasión desde el cambio de denominación de la Copa de Europa que un club conquistó tres seguidas. Y los tres han ido viendo como menguaba su importancia en el equipo hasta el final de sus contratos.



Marcelo e Isco sin salir de un club al que llegaron el 2007 y 2013, respectivamente. Gareth Bale tras una segunda etapa, después de su cesión la pasada campaña al Tottenham, evitable a todas luces. Ya sin el respeto del madridismo por la falta de compromiso en su club y el contraste con su entrega en la selección de Gales.

GOL DE BALE DE CHILENA (2-1 VS LIVERPOOL, FINAL DE LA CHAMPIONS 2017-18)



A nadie sorprendió que finalmente Bale fuese descartado por Carlo Ancelotti para el partido. Y no será porque el técnico italiano no lo ha intentado desde su regreso. Hasta le dio la titularidad en el inicio de LaLiga Santander, siempre defendiendo la figura del galés y elogiando hasta el último día su pasado.



"Ha sido parte de la historia de este club. Se queda en el recuerdo de todos los aficionados del Real Madrid porque ha sido importante en la décima, en la final de Kiev, en la Copa del Rey. Un jugador que ha escrito páginas importantes", afirmó 'Carletto' cuando ya sabía que pese a convocar a Bale sería descartado porque los problemas de espalda que no le impidieron clasificar a la final de la repesca al Mundial 2022 a su selección, le han impedido jugar en su club desde el 9 de abril.



Tan 'fuertes' sus dolores que no le permitieron estar en la celebración de la Liga en el Bernabéu, en la visita a La Cibeles o en la cena de toda la plantilla, o en la foto de una remontada europea histórica ante el Manchester City. Antes ya decidió apartarse de la imagen en el vestuario visitante del Ramón Sánchez-Pizjuán con la remontada que sentenciaba definitivamente LaLiga Santander.

