El Barcelona piensa en Íñigo Martínez, sigue pendiente de Marcos Alonso y no olvida a Bernardo Silva

Tras el no de Azpilicueta al Barcelona se abre la opción de Íñigo Martínez. El central del Athletic de Bilbao es ahora el primer candidato en la agenda de Mateu Alemany y Xavi Hernández para reforzar la zaga culé, aunque el club también sondea la posibilidad de incorporar un lateral izquierdo para que Jordi Alba tenga competencia. El que más gusta es Marcos Alonso por el que tendrían que negociar con el Chelsea.

En el caso de Íñigo Martínez, el Athletic de Bilbao aún no ha recibido ninguna oferta concreta y firme por el jugador que tiene una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. En caso de venderlo esperan percibir una cantidad importante de dinero que les permita reforzar la posición con garantías con el osasunista David García cuyo precio es de 20 millones de euros.

El Barcelona no pierde de vista tampoco a Bernardo Silva, jugador por el que se ha metido en la pelea el París Saint Germain. En el club están tranquilos porque Joan Laporta ya ha hablado con Jorge Mendes, su representante, y ya cuentan con su aval. En el caso en el que salga Frenkie De Jong irán a por el mediapunta portugués.

Chelsea are now considering Pierre Emerick Aubameyang as potential new striker. Discussions have already started on player side, still no bid to Barcelona. ???? #CFC



He’s one of the names in Chelsea list after meeting for Sesko and other targets. #FCBpic.twitter.com/hvsqIGpYMJ