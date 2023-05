El Barça decide rebajar en un 50% los pases de temporada en el Estadio Olímpico

El FC Barcelona anunció este jueves su decisión de rebajar a la mitad los precios de los pases de temporada del Estadio Olímpico Lluís Companys, donde el equipo azulgrana disputará sus partidos como local durante el próximo año y medio mientras se reforme el Spotify Camp Nou.



La portavoz de la junta directiva, Elena Fort, reconoció tras la reunión de hoy, que eran "conscientes" de que aumentar a los socios el precio de los abonos en el traslado a Montjuïc era "una decisión impopular", pero "también necesaria".



Aunque añadió que finalmente el club ha decidido "rebajarlos aproximadamente en un 50%", lo que obligará a la junta "a buscar otras vías de ingresos" para cuadrar el presupuesto la próxima temporada.



El objetivo, según precisó Fort, es "llenar Montjuïc en cada partido" que dispute el primer equipo. Lo que pasa, en primer lugar, por adjudicar las 27.385 localidades reservadas a los socios abonados, de las 49.472 que tendrá el estadio.

??La vicepresidenta del Barça, Elena Fort:



No se ha hablado de Deco en la Junta



Recortes en todas las secciones, profesionales y no profesionales



Reducción del 50% coste abonos Montjuïc



Los socios no pueden llevarse las sillas del Camp Nou



??@deportescope#fcblivepic.twitter.com/MVG9wUB8js