Ángel Torres, partidario de que Messi siga en LaLiga, pide "levantar un poco la mano" con el control económico

Ángel Torres, presidente del Getafe, aseguró este martes que espera que LaLiga sea más "sensible" con Lionel Messi, que ha terminado contrato con el Barcelona y busca una fórmula para renovar que no incumpla la normativa económica del torneo.



Para el máximo mandatario del club azulón, la presencia del jugador argentino en la Liga española es muy importante para que la competición mantenga su valor. Siempre cumpliendo la normativa, abogó por encontrar una fórmula para que siga jugando en España.







"Que Messi se fuera sería un error, nos arrepentiríamos"

"La Liga no se puede permitir que Messi se fuera este año. Cometerían un error y nos arrepentiríamos todos. Tiene que jubilarse en España cumpliendo las normas del control económico. Pero a veces hay que levantar un poco la mano. Así lo espero, por las declaraciones de Laporta, parece que estén en ese camino", dijo.



"Espero que LaLiga sea un poco sensible este año después del año tan malo del fútbol español, que hemos perdido mil millones. Hago lo que haga falta porque futbolistas como Messi o Cristiano no se vayan nunca. Para mí, Messi es el mejor futbolista del mundo y tiene que estar en la mejor liga del mundo", agregó durante la presentación de los actos del 75 aniversario del Getafe.

Jorge y Leo Messi antes de ir a declararPau BarrenaCordon Press





Ángel Torres bromea: "Podemos hacer un esfuerzo por Messi"

Además bromeó y afirmó que su club puede hacer un "esfuerzo" ahora que Messi está libre y habló sobre su club: "Va a haber 3 o 4 fichajes. Estamos negociando, está complicado. Se nos ha roto el medio centro del filial (Sabit Abdulai) y tendremos que reforzar. Los refuerzos eran tres y si cubrimos esa plaza serán cuatro".



Torres no quiso dar nombres y dejó claro que el "mejor fichaje" de la temporada será mantener la base de los 15 o 16 jugadores que consiguieron la permanencia del club madrileño el pasado curso. Sin embargo, reconoció que ha recibido ofertas por alguno, como ha sido el caso de Marc Cucurella.



"Han llegado varias. La más fuerte, una de un equipo inglés. Él estaba dispuesto. Veremos cuando vuelva de los Juegos Olímpicos", apuntó.



Sobre si el uruguayo Arambarri no ha disputado los primeros partidos de la pretemporada porque está en la rampa de salida para fichar por otro equipo, desveló que ha tenido un problema de pubis y que esa ha sido la causa de su falta de minutos.



"Ha estado tocado. Vamos a intentar mantener la base del año pasado. Queríamos recuperar a Aleñá más cuatro incorporaciones. La idea es firmar a ocho. Los cuatro que nos quedan se complican porque hay acuerdos con los futbolistas pero no con los clubes. Además, hay que sacar a tres o cuatro. No hay prisa".



"Alguno de los que queremos se nos escapara. Nos adelantamos con Aleñá y sorprendimos con Vitolo. Pero no todo puede ser. Tenemos que conseguir dos por posición. Hay seis centrales y tienen que salir dos. Mañana decidiremos. Tenemos un equipo para competir sin riesgo en estos momentos", comentó.



Cuestionado por cómo ve al Getafe en la pretemporada después de ganar sus tres partidos (Ibiza, Rennes y Atromitos), dejó claro que "hay que ser prudentes" y dijo que antes del inicio del curso es bueno recibir "un palo" para no confiarse.



"Enes Ünal la está rompiendo con sus goles. Me alegro, porque tuvimos muchos problemas en enero con el coronavirus. Ya hemos vacunado a toda la plantilla. Mañana veremos las salidas".

Negociaciones con Atético, Real Madrid y Barça

Sobre la relación que mantiene con el Atlético, el Real Madrid y el Barcelona para poder negociar posibles cesiones, analizó uno por uno y recordó que ya ha conseguido a algunos jugadores.



"El Madrid no va a sacar a nadie, aunque nos interesaban dos, pero nada. El Atlético, nada, salvo Vitolo y Poveda, que alargamos su cesión. El Barcelona tiene poco y caro, pero logramos a Aleñá y les doy las gracias", concluyó.