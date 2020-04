Andrés Iniesta: "Me gustaría ver mi nombre vinculado a la Masía, por lo que es para mí y lo que representa"

El jugador del Vissel Kobe y exjugador del FC BarcelonaAndrés Iniesta ha reconocido que le gustaría ver su nombre vinculado a la Masía blaugrana, donde se formó como futbolista y donde adquirió unos valores que todavía hoy esgrime y no quiere perder.

"Me gustaría ver mi nombre vinculado a la Masía, por lo que ha significado para mí y por lo que representa. Hablar de Masía en el Barça son palabras mayores", reconoció Iniesta en una charla este miércoles con medios del club.

El manchego, no obstante, no vería bien del todo acaparar el protagonismo. "Pero a la vez no me gustaría porque por ahí hemos pasado tantos jugadores, tan importantes como yo, que sería una situación difícil. Pero ver mi nombre vinculado a la Masia me gustaría", matizó.

El de Fuentealbilla recaló en el Barça de joven, con doce años, y vivió en la Masía, donde se formó como persona y como jugador. Tras pasar por las categorías inferiores, llegó a ser capitán del primer equipo y uno de los mejores jugadores en la historia de la entidad.

"Aprendí a marchas forzadas, en la Masía me fui forjando con mi carácter y mis cosas, virtudes y defectos. Ahí aprendí a tener mucha solidaridad, humanidad, respeto, compañerismo, valores que me encantan e intento no perder", se sinceró.

No obstante, la Masía ya lleva actualmente el nombre de Oriol Tort, quien trabajó 40 años en la formación blaugrana. Aún así, Iniesta valora que se le pueda recordar como uno de los mayores talentos surgidos del centro de formación blaugrana.

Un paso por la Masía que queda reflejado en el documental de Rakuten TV 'Andrés Iniesta - El héroe inesperado', ya disponible en la plataforma de vídeo bajo demanda. "Me he tomado el documental muy en serio, siempre estaba pendiente hasta donde podía", aseguró el internacional español.

Otro momento que destaca es el de su gol en Stamford Bridge que le valió el pase al Barça a la final de la 'Champions' de 2009, que acabaría conquistando en Roma. "Del gol contra el Chelsea, cuando el balón te viene y lo estás esperando, pegarle y que haga esa parábola es difícil. Pero ese día le pegamos todos al balón, había mucha energía en ese disparo, como en el gol de la final del Mundial", reconoció.

"Cada temporada me enseñó muchas cosas. Tener la oportunidad de jugar una sola temporada en el Barça ya es increíble, y no sé ni las temporadas que han sido. Cuando debuté con Van Gaal eran momento complicadísimos y quizá me enseñó más cosas que otras temporadas en las que ganamos todo", recordó de su pasado blaugrana.

En cuanto a la actualidad, el centrocampista del Vissel Kobe cree que el Barça del presente sigue siendo diferente. "La temporada me estaba pareciendo muy bien, igual no soy objetivo con mis compañeros pero sigo viendo al Barça como un equipo distinto. Tiene una plantilla espectacular, a ver si se puede reanudar todo y espero que puedan llegar hasta el final", opinó.

A nivel personal, no piensa todavía en la retirada, sino en volver a jugar con su actual equipo. "A veces, de pasada, lo piensas. Si te soy sincero, a día de hoy lo veo un poco lejano. Hasta este momento me encontraba muy bien a nivel físico y de ilusión, eso me da fuerza para alargarlo. Todavía me gusta ser jugador", subrayó.