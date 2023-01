Ancelotti, bromeando: "El quinto lo hubiera tirado Vinicius... menos mal que no lo ha tirado"

El Real Madrid consiguió meterse en la final de la Supercopa en los penaltis, tras empatar a uno durante los 120 minutos y en la tanda aprovechar los fallos de Cömert y de Gayà para clasificarse para el próximo partido. No mostró la mejor versión posible, y sobre eso habló el técnico del conjunto blanco, Carlo Ancelotti, tras el partido.

"Estamos contentos, es evidente que el equipo no está al tope. Poco a poco tenemos que mejorar cumpliendo", señaló el italiano, que también aseguró que no les inquieta la versión que está mostrando el Madrid: "El equipo ha cumplido, hay momentos en los que no ha jugado bien pero ha estado siempre en el partido".

Sobre si el Mundial ha afectado y sobre la posibilidad de un problema físico, Ancelotti mostró su opinión al respecto: "No ha sido problema físico porque hemos estado bien en la prórroga. Hay jugadores que han empezado desde hace poco, no estamos a tope. Considero normal el momento del equipo tras el Mundial y no estoy preocupado".

Ademas, bromeó con la tanda de penaltis. "Como los primeros tres lanzadores, he decidido a los más fríos: Benzema, Modric, Kroos. Después, a Asensio, que tiene buen golpeo. Y el último era Vinicius... y menos mal que no lo ha tirado", dijo entre risas el italiano.