Aduriz anuncia su retirada: "Mi cuerpo ha dicho basta. Olvidémonos de los finales soñados"

Aritz Aduriz cuelga las botas. El delantero internacional del Athletic de Bilbao ha anunciado este miércoles su retirada del fútbol, y lo ha comunicado con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Ha llegado el momento. Muchas veces he mencionado que el fútbol te deja antes de que tú le abandones a él. Ayer mismo los médicos me recomendaron pasar por el quirófano, mañana mejor que pasado, para colocar una prótesis que reemplace mi cadera e intentar afrontar, al menos, con la mayor normalidad posible la vida diaria. Desgraciadamente, mi cuerpo ha dicho basta. No puedo ayudar a mis compañeros como me gustaría y como se merecen. Así es también la vida de un deportista profesional. Simple, muy simple".

"Desgraciadamente, estamos viviendo situaciones mucho más graves y dolorosas; la pandemia que aún sufrimos nos ha dejado daños irreparables y tenemos que seguir combatiéndola entre todas y todos. Por lo tanto, no os preocupéis por mí, esto es solo una anécdota".

"Olvidémonos de los finales soñados, porque ya tendremos tiempo de despedirnos"

"Y sí, ha llegado la hora del adiós y así se acaba para mí este camino, inolvidable y maravilloso de principio a fin.

Eskerrik asko, buhotzez".

Ése es el mensaje con el que el futbolista anuncia, en euskera, castellano e inglés, su retirada a los 39 años de edad.

El futbolista tenía claro que su retirada tenía una fecha. Hace aproxidamente un año declaró que la 2019/20 sería su última temporada en activo: "Me hace especial ilusión poder dejarlo con el Athletic", declaró. Y soñaba con "terminar el año con algo muy bonito y ofrecer a los aficionados algo bonito".

Escucha su último gol, el marcado en la primera jornada de esta temporada ante el Barça (1-0).

Aduriz se retira con casi 600 partidos oficiales a sus espaldas y más de 200 goles.