Tite se explica por los bailes de Brasil tras los goles: "No queríamos ser irrespetuosos"

Tite, seleccionador de Brasil, aseguró que no le han faltado el respeto a nadie con las celebraciones de los goles ante Corea del Sur en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, y que, si él ha bailado en un tanto, ha sido porque era una apuesta con Richarlison.

El técnico brasileño bailó en la celebración del tercer tanto de Brasil, junto al resto de jugadores, cerca del banquillo de Brasil.



"Fue por Richarlison. Me dijo que bailara y le dije que si marcaba él algún gol lo haría. Cuando consiguió marcar... Sabemos que hay gente malvada que nos iba a decir que era irrespetuso o algo así".



"Y no es verdad. No queríamos ser irrespetuosos. Por eso hemos intentado esconderlo, pero sabemos que hay cámaras en todos lados. No queríamos ser irrespetuosos ni con el rival ni con Paulo Bento", añadió Tite.