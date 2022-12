Cavani escenifica el cabreo de Uruguay con el arbitraje tirando de un manotazo el monitor del VAR

Uruguay ha dicho adiós al Mundial de Qatar 2022 a pesar de la victoria de este viernes ante Ghana. Los uruguayos, aunque no lo quieren poner como excusa, se sienten perjudicados por las decisiones arbitrales.

El equipo sudamericano se quejan primero de un penalti durante el partido ante Portugal y prueba de ello es lo que ha dicho el seleccionador Diego Alonso tras el partido ante Ghana.

Diego Alonso: "¿Autocrítica? La FIFA nos dijo que el gol de Portugal, que nos cobraron penal, no era penal" El seleccionador uruguayo no quiere poner excusas, pero se acuerda del segundo gol de Portugal en su anterior encuentro del Mundial: "Mi equipo hizo todo lo que hizo para pasar".

"No creo que el punto (contra Corea del Sur, con un empate sin goles) nos haya eliminado. Nos eliminó el penal de Portugal. Es la diferencia del gol (respecto a Corea en la tabla final, entre ser segundo y tercero). Es lo que nos eliminó. No fue el punto. Nos eliminó el penalti que nos convierten en el tiempo extra y que la FIFA dice que no es penalti", afirmó en la rueda de prensa en el estadio de Al Janoub, en Al Wakrah.

Durante el encuentro ante Ghana, Uruguay se queja de dos posible penaltis sobre el delantero del Valencia Edinson Cavani y otro sobre Darwin, el primero en los últimos minutos del choque y que podría haber dado la clasificación para la siguiente fase.

Al término del partido, y durante la retirada a los vestuarios, el propio Cavani dio un manotazo al monitor del VAR. Manotazo que provocó la caída del mismo, ante la mirada de todas las personas que estaban alrededor.





El delantero del Valencia además se quedó mirando con mirada desafiante al monitor mientras que seguía con su camino a vestuarios.





Canobbio: "Parece que los árbitros tomaron un protagonismo que no era el suyo"

Agustín Canobbio, centrocampista de la selección de Uruguay, que este viernes quedó eliminada del Mundial de fútbol de Qatar 2022 a pesar de haber derrotado a Ghana (2-0), manifestó que le "parece" que los árbitros "tomaron un protagonismo que no era el de ellos".

"Me parece que tomaron un protagonismo que no era de ellos", contestó Canobbio, de 24 años, en la zona mixta del estadio Al Janoub de la localidad de Al Wakrah al ser preguntado por si estaban molestos por los arbitrajes que sufrieron en un Mundial que para ellos se acabó este viernes, ya que como segunda de su grupo pasó Corea del Sur, con idénticos puntos pero con mejor balance de goles.

Suárez reclamó dos penaltis, uno a Edinson Cavani y otro a Darwin Núnez

"Es penalti a Edi, le corta la carrera, pone el cuerpo delante. Después del de Darwin también es clarísimo. No son excusas, pero se cobran penales increíbles en el Mundial. Ahí está el comité de árbitros, tiene que explicarse mejor", indicó.