Pedri, en El Partidazo de COPE: "Soy fan de 'Luis Padrique'"

ESCUCHA LA ENTREVISTA DE JUANMA CASTAÑO A PEDRI EN EL PARTIDAZO DE COPE

VÍDEO: ENTREVISTA A PEDRI

Juanma Castaño entrevista a Pedri, centrocampista de la selección española y del Barcelona, un día después de la gran victoria ante Costa Rica en el primer partido del Mundial de Qatar.

Ayer te lo pasaste muy bien: Cuando en un partido tocas la pelota 300 veces, disfrutas y si marcas los goles que tienes, muchísimo más.

¿Sabías que iba a caer un carro de goles?: En los primeros cinco minutos sabía que estábamos haciendo un partidazo y que íbamos a ganar.

¿Es muy diferente jugar aquí a jugar en el Barça?: Tenemos un matiz distinto, en el Barça nos quedamos más entre líneas, donde podemos hacer más goles y asistencias pero aquí tocamos muchísimo más la pelota.

¿Dónde disfrutas más?: Disfruto en los dos equipos, siempre disfruto jugando al fútbol y más en el Barça, el equipo de mis sueños, y en la Selección. No podría elegir.

¿Estabas ayer nervioso?: No, pensaba que estaría más. Busquets nos dijo a mi y a Gavi que estuviéramos tranquilos, nos dio una mini charla el día antes cuando salimos a calentar, que estuviésemos tranquilos, que no nos fijásemos en todo lo que se monta antes del partido y esas palabras del capi te tranquiliza. Estaba muy tranquilo, se vio dentro del campo, que estábamos disfrutando.

La Selección española aplaude a la conclusión de la victoria por 7-0 ante Costa Rica. CORDONPRESS





¿Cómo es Gavi?: Es un revoltoso, como en el campo. Siempre le digo que a dónde iba pero siempre va a todo y se divierte. Yo no me meto en peleas, soy más tranquilo y prefiero tener la pelota.

¿Qué decís cuando celebráis los goles?: Siempre hay tres o cuatro que dicen que hay que seguir igual, tenemos que seguir jugando el mismo partido, hay que presionar y robar el balón... Yo de vez en cuando hablo o gasto una broma en mitad del partido, como a Gavi, que le dije cuando le cambiaron que la había pegado con el maleolo en el gol. Es un jugador magnífico y es un privilegio poder disfrutarlo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Gavi y Pedri es un poco Zipi y Zape: Y fuera del campo casi siempre estamos juntos, es una persona muy efusiva e intento tranquilizarle un poco.

¿Cómo llevas ser la estrella de esta selección?: Muy bien, muy tranquilo. No me fijo en los carteles, intento jugar al fútbol que es lo que me gusta. Mi hermano siempre me está dando palos para que mejore muchas cosas o me recuerda lo que hice mal; eso me ayuda para seguir mejorando. Ayer hubo dos pases que fallé.

¿Te llevas bien con los del Madrid?: Sí, sí, ayer estaban jugando Carvajal y Sarabia y nosotros estábamos de espectadores.

¿QUÉ PIENSA DE LUIS ENRIQUE?

¿Qué tal con Luis Enrique?: Es un entrenador espectacular, sabe muy bien lo que tiene que hacer y nos lo transmite de una manera que nos los creemos, por la manera en que lo dice, te lo tienes que creer sí o sí porque ves que pasa en el partido y lo sigues haciendo.

¿Te impone?: Depende del día. Si estoy muy vacilón, le tiro un caño. Es importante la tranquilidad y él se lo toma a risa. Es serio en rueda de prensa pero tiene su lado de risa.





¿Eres fan de 'Luis Padrique'?: Soy fan de 'Luis Padrique'. Veo los streamings y me lo paso muy bien, es un tío muy espontáneo y me gusta verlo. Yo lo voy a seguir viendo. Va a decir lo que él quiere. Me hace gracia que le llamen 'Luis Padrique'. Es muy divertido verle.

Luis Enrique, en su sesión de Twitch con la camiseta de la Selección Española





¿Has hablado con Messi?: No he podido, será un momento difícil después de la derrota pero Argentina tiene muy buena selección y pasarán y harán un gran papel.

"No me considero una estrella"

¿Dónde te sientes más estrella en el Barça o en España?: No me siento estrella ni aquí ni en el Barça. En el Barça hay muchos jugadores con muchísimo más peso que yo y en la selección es todos juntos, que es lo que hace bueno al equipo.

¿Ficharías a Asensio?: Tiene muchísima calidad, a ver qué pasa con su contrato pero todos los buenos jugadores tienen que estar en el Barça. A ver qué pasa con su contrato pero cualidades tiene de sobra. Es una decisión que tiene que tomar él.





¿Tienes preparada una celebración para cuando marques tu primer gol con la Selección?: Haré las gafitas por mi padre.

Es raro que lleves el número 26: No soy la estrella pero es un número cualquiera, no es importante el número sino cómo juegas.

¿Hay algo que te incomode?: Las entrevistas no me gustan mucho.

¿Qué deseo pedirías?: Ganar el Mundial.





¿Para quién tienes entradas contra Alemania?: Mi madre, mi padre y mi hermano, que son las personas más importantes.