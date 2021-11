Argentina ya está en Catar; Bolivia se ilusiona con la repesca; paso de gigante de Ecuador

Un doblete de Juan Carlos 'Conejo' Arce y un tanto del goleador Marcelo Martins Moreno dieron a Bolivia el triunfo por 3-0 ante una Uruguay que ha complicado sus posibilidades de ir al Mundial de Catar 2022.

El conjunto comandado por el venezolano César Farías se hizo respetar en la altitud de La Paz gracias a un brillante Arce que anotó en los minutos 30 y 79, y a Martins (m.45), en la decimocuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas. El resultado dejó provisionalmente al plantel de Óscar Washington Tabárez en el séptimo lugar de la clasificación.

Perú demostró con su llegada al quinto puesto que en las eliminatorias sudamericanas no siempre lo que comienza mal termina igual, o peor. Un gol del ítalo-peruano Giancarlo Lapadula, otro de falta de Christian Cueva y un penalti atajado por Pedro Gallese a Darwin Machís resultó ser la combinación perfecta para garantizar el triunfo a domicilio por 1-2 que dejó a los de Ricardo Gareca con 17 unidades. La vinotinto cierra la clasificación con 7 puntos de 42 posibles.

Colombia, que no sabe ganar, pero sí empatar, cedió en Barranquilla un 0-0 a Paraguay y completó su quinto partido sin anotar gol, una particular anemia ofensiva que de momento le deja con 17 puntos en el cuarto puesto, que concede la última plaza directa en Catar.

Aunque la albirroja necesitaba ganar para mejorar su menguada renta, los dirigidos ahora por el argentino Guillermo Barros Schelotto parecieron satisfechos con el empate que les deja penúltimos con 13.

La selección de Argentina se clasificó este martes para el Mundial de Catar del año que viene pese a no pasar del empate sin goles ante Brasil en la decimocuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, mientras que Ecuador ve de cerca un billete que se ha complicado para Uruguay. La albiceleste no pudo llevarse el duelo ante la 'canarinha', ya clasificada también para la Copa del Mundo, pero se vio favorecida por la derrota de Chile en casa ante Ecuador (0-2) para certificar su presencia en la gran cita del fútbol mundial.

Argentino demostró una vez más estar bien armada por Lionel Scaloni, que alargó su racha de invicto a los 27 encuentros, pero, pese a la vuelta al once de Leo Messi, no pudo con una Brasil que, algo lastrada por la baja de Neymar y con la presencia del madridista Vinicius Jr como titular junto al delantero del Atlético Mattheus Cunha, prefirió esperar más a su rival.

?? Argentina qualify for Qatar 2022

?? Ecuador edge closer



???? Bolivia 3-0 Uruguay ????

???? Venezuela 1-2 Peru ????

???? Colombia 0-0 Paraguay ????

???? Argentina 0-0 Brazil ????

???? Chile 0-2 Ecuador ????



