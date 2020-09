Sigue este jueves desde las 20:15h 'Tiempo de Juego' con el Alemania-España

La selección española de fútbol pondrá fin a la espera de casi nueve meses y volverá este jueves a la acción en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart (20.45 horas/La1) con un atractivo duelo ante otra potencia como Alemania y el retorno al banquillo de forma oficial de Luis Enrique Martínez.

La 'Roja' disputó su último partido el pasado 18 de noviembre en el Wanda Metropolitano con goleada (5-0) ante Rumanía en el cierre de la fase de clasificación para la EURO 2020. Esa misma noche saltó la noticia de la vuelta al banquillo de Luis Enrique después de tener que dejarlo ocho meses antes para atender a su hija Xana.

En ese momento estaba en el banquillo Robert Moreno, uno de sus asistentes y al frente del equipo desde que el asturiano dejase la concentración en marzo antes de jugar en La Valeta ante Malta. Con cierta tensión y fin de la relación con el que había sido su mano derecha, el gijonés recuperó su puesto con el objetivo de cumplir la misión que se le encargó de regenerar a un combinado de cara a la Eurocopa. Pero la pandemia acabó con el fútbol de selecciones y también con la cita continental.

Ahora, año y medio después, Luis Enrique se vuelve a poner el traje oficial de seleccionador nacional y, curiosamente, ante el mismo rival frente al que lo iba a hacer en el parón del pasado marzo, y también en la misma competición en la que inició su primer paso, en la Liga de Naciones, convertida seguramente de inicio en una plataforma de ensayo para sus nuevos planes.

Y es que el técnico sorprendió con una primera lista muy renovada y repleta de mucha juventud, todo un guiño a lo que puede estar pensando para la cita continental, aunque ya dejó claro en agosto de 2018 que la selección no se cerraba a nadie y lo volvió a demostrar abriendo la puerta a nuevos debutantes como Eric García y Ferran Torres (City), Mikel Merino (Real Sociedad), Óscar Rodríguez (Sevilla), Ansu Fati (FC Barcelona), y Unai Simón (Athletic Club), todos ellos con paso por las categorías inferiores.

Luis Enrique no ha tenido mucho tiempo para preparar este duelo ante una Alemania, la otra favorita en el Grupo 4 para conseguir el billete a la 'Final Four' y que no tendrá en sus filas a ningún jugador del Bayern, arrollador campeón de Europa, para un encuentro que se presenta como una 'batalla' por la posesión y por mirar sin especulaciones la portería rival.

Por todo ello, el once que presentará el asturiano en el Mercedes-Benz Arena es una incógnita, empezando por la portería donde Kepa Arrizabalaga parecía haber arrebatado la titularidad a David de Gea. Ambos no están en su mejor momento, pero parece que parten con ventaja para volver a pelear por el puesto por delante de un Unai Simón que ha firmado una gran campaña.

