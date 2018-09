Roures, en COPE, sobre jugar en EEUU: "Se está estudiando jugar una final de Champions fuera de Europa"

¿Cree que el Girona-Barça se va a jugar en EEUU?: "No llego a tanto. Estratégicamente me parece correcto. Forma parte del moviemiento del fútbol y de La Liga"

¿Para los que dicen que es porque usted quiere ese partido?: "Qué tengo que ver yo con eso. Lendoiro tendría que explicar cómo dejó arruinado a su club. Entiendo que La Liga quiere llevar a un club grande de tiríon y luego a clubes de otra dimensión"

Hay debate político: "Si buscamos en la hemeroteca del Girona-Madrid del año pasado y luego hubo fraternidad. No deben fumar tabaco, deben fumar otras cosas"

¿Le parece bien que suenen himnos nacionales?: "Me sorprendería porque no es la práctica. Tampoco veo a los sheriff de Miami controlando"

¿Y si La Federación dice que no?: "Si dice que no, no se podrá jugar, pero si Barça, Girona, La Liga, las aficiones... no tienen problemas, por qué no se va a jugar. Me sorprendería que no se hiciese teniendo en cuenta las peripecias de la Selección por tierras extrañas con altas temperaturas. Si podemos ser la atención mediática de un continente importante, no sé qué razones habría para prohibirlo. Me sorprendería que no se apoyase esto si es por el bien del fútbol. En Italia y Francia se han jugado partidos fuera, incluso se está pejerñando que una final de la Champions se juegue en alguna ciudad emblemática de otro continente. Sería un bombazo. Es más exótico que la final entre Real Madrid y Atlético de Madrid se juegue en Tallin".

Los futbolistas no querían: "Tengo verisones sobre esa reunión y hubo declaraciones de un miembro de AFE. A veces se usan reuniones para lanzar mensajes que en la reunión no se han decidido".

¿Piqué le ha intentado vender los derechos de la Davis?: "Yo le persigo porque es una operación buena. Piqué y Guardiola son diferentes. Piqué es más presidente"

¿Le apetece ser presidente del Barça?: "No me interesa para nada en este mundo. Si lo fuera, subiría los abonos porque son baratísimos"