Lendoiro, en El Partidazode COPE, sobre el Girona-Barça en EEUU: "Es ilegal e inoportuno"

El ex presidente del Deportivo de la Coruña, Augusto César Lendoiro, criticó en El Partidazo de COPE la decisión de LaLiga de llevarse el Girona - Barcelona a jugarse a EEUU: "Es ilegal e inoportuno. No hay por dónde cogerlo. Estoy convencido de que no se va a jugar. A mí Tebas no me lo diría. Somos defensores de la legalidad"

Lendoiro también criticó que se haya elegido este partido, por el tema político que puede envolver el encuentro: "Si hacemos una encuesta preguntando qué partido no se debería llevar a EEUU por el tema político, el primero sería este (Girona-Barça). No se ha pensado en las consecuencias"

Por último, Lendoiro habló del presidente de LaLiga, Javier Tebas: "A Javier Tebas no le gusta el fútbol, pero conoce perfectamente el negocio del fútbol. Tebas y yo hemos tenido de todo: momentos de amor, de odio... ahora tenemos momentos de libertad".

Lendoiro criticó esta decisión de LaLiga en su blog