Ancelotti: "Hazard y Carvajal están bien, pero es difícil ponerles en un partido como este"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que aunque tienen "confianza" para afrontar el Clásico de este domingo en el Camp Nou (16.15 horas) siempre hay que tener "preocupación y miedo", ya que si no lo tienes "te enfrentas al león pensando que es un gato", y ha apuntado que es un partido especial y que ya es "tiempo" de que consiga su primera victoria como entrenador en el campo del FC Barcelona.

"Mi sensación es la misma que en este tipo de partidos; pienso en la preocupación y en el miedo. El miedo es una sensación positiva, porque si no tienes miedo te enfrentas al león pensando que es un gato. Tengo la confianza necesaria, porque tengo un equipo fuerte con jugadores calidad, no solamente física y técnica, sino mental", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, reiteró que es normal sentir miedo "antes del partido o antes o después de un entrenamiento". "Es una sensación bastante constante, pero es una buena sensación. No estoy aterrorizado, porque hay cosas peores en la vida que perder un partido", expuso. "No son más decisivos, son tres puntos importantes. Creo que es tiempo de ganar un partido en el Camp Nou. Hay muchos puntos por los que luchar si quieres ganar LaLiga", añadió.

A pesar de todos los condicionantes, el preparador italiano afirmó que el Clásico "sigue siendo un partido especial". "Lo he vivido con Messi y Ronaldo y las sensaciones son las mismas. Tenemos que pensar no en lo individual, sino en el Barcelona y el Real Madrid. Los jugadores son parte de un momento, pero siempre existirán Barcelona y Real Madrid, como existieron antes de Messi y Ronaldo", dijo. "Sabemos que es un partido especial para nosotros, para el Barcelona y para el fútbol español y lo preparamos como un partido especial, focalizándonos en lo que puede pasar y en poner una buena estrategia", continuó.

"El fútbol es un deporte espectacular. Puedes tener la confianza muy baja contra el Espanyol, pero sabes que tienes un partido en el que la puedes recuperar. Todo el mundo quiere ser protagonista en este tipo de partidos", apuntó.

En cuanto al aspecto físico, considera que han "mejorado mucho" porque han "recuperado jugadores". "Tenemos que mejorar algo, hacer una presión más adelantada a veces. El aspecto ofensivo me gusta, hay buenas combinaciones y creatividad; ahí un entrenador entra menos, es más calidad y creatividad de los jugadores", analizó.

Además, advirtió que "cada partido tiene sus características" y, que "sin cambiar la identidad", puede ser "que la estrategia contra el Shakhtar no salga bien contra el Barcelona". "La identidad de mi equipo es que pueda hacer muchas cosas, no tener una sola idea. Si tienes una identidad muy clara, los contrarios te pueden encontrar la solución bastante fácil. Los principios del juego no cambian: nos gusta tener el balón, jugar bien, utilizar la contra si hay posibilidad, porque es la manera más sencilla para marcar goles", explicó.

Sobre los de Ronald Koeman, afirmó que sus dos últimos partidos "fueron muy buenos". "En estos partidos no hay un favorito, hay muchas cosas que determinan el partido: el aspecto técnico, el aspecto físico, la motivación, el compromiso colectivo... El tema del favorito no tiene sentido en este tipo de partidos", indicó.

"No me gusta evaluar otra plantilla. Es un Barça que mantiene la misma identidad de jugar bien al fútbol y con el mismo sistema de juego. No está Messi, pero tiene otros jugadores con distintas características. Los jóvenes del Barça son fantásticos. Nos enfrentamos al Barça sin Messi, antes lo hicimos con Messi, pero no quiero que cambie nuestra sensación, siempre ha sido difícil y siempre lo será", señaló.

En otro orden de cosas, aseguró que tiene "muy claro" el once con el que saldrá en el Camp Nou. "El equipo está listo. Vamos a recuperar a Carvajal y Hazard; todos están focalizados aunque no jueguen desde el principio, porque saben que puede ser importantes desde el banquillo", dijo, antes de casi descartar al belga como titular. "Está bien, ha entrenado ya con el equipo. Es difícil meter un jugador que sale de una lesión, pero lo importante es que está disponible y puede ser útil en cualquier momento", añadió.

Por último, Ancelotti rechazó calificar el partido como un duelo entre Ansu Fati y Vinícius. "Los dos son jóvenes, tienen que demostrar lo que pueden hacer en su carrera. Estos equipos siempre estarán entre los mejores del mundo; cambian los jugadores, cambia Cristiano, cambia Messi, llegan otros... Los dos equipos están cambiando poco a poco porque cambian los jugadores, pero lo que no cambia es que los equipos lucharán en todas las competiciones", finalizó.





