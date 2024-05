El Zaragoza conquista El Sardinero y logra la salvación

El Real Zaragoza certificó su permanencia una temporada más en la Liga Hypermotion tras imponerse en El Sardinero (0-2) a un Racing de Santander que deberá a esperar a la última jornada y conseguir al menos un punto en su visita a Villarreal, ante el filial amarillo, ya descendido, para confirmar su presencia en el playoff de ascenso a Primera División.



El conjunto cántabro salió a no especular y ya en el minuto uno de encuentro Peque probó a Edgar Badía con un disparo con la puntera, aunque fue el Zaragoza el que golpeó primero ya que, a los tres minutos, en su primera llegada al área del Racing, Iván Azón aprovechó un buen pase de Maikel Mesa para plantarse solo al borde del área y batir a Ezkieta por raso.



El tanto cayó como un jarro de agua fría sobre los jugadores verdiblancos y los más de 21.000 espectadores que llenaban El Sardinero pero, poco a poco, los hombres de José Alberto López fueron recuperando sensaciones y, al cuarto de hora, Arana, tras una buena combinación entre Íñigo Vicente y Peque, tuvo en sus botas el empate en una ocasión que volvió a desbaratar Badía despejando el balón a córner.





El Racing de Santander apretaba a su rival en busca de la igualada y Aldasoro volvió a probar los reflejos de Edgar Badía con un disparo desde la frontal, sin embargo, pasada la media hora de encuentro, el Zaragoza pudo ampliar su ventaja al quedarse Liso en una posición franca para el remate dentro del área que no acertó a finalizar.



La réplica local no se hizo esperar y Peque, tras el saque de una falta, remató solo en el área pequeña, pero su cabezazo se marchó muy desviado. Minutos después, Saúl puso el balón en el área zaragocista desde la banda izquierda y Andrés acabó rematando al fondo de la mallas, aunque el tanto quedó invalidado, tras revisarse la jugada en el VAR, por una posible falta previa de Rubén Alves sobre Francés.



Antes del descanso, ya en el tiempo añadido, el Racing de Santander aún dispuso de otra clara oportunidad para lograr el empate, esta vez en una aproximación por la derecha que permitió a Andrés llegar hasta línea de fondo y dar un pase de la muerte al que no llegó Arana por un suspiro.

En la reanudación los cántabros siguieron llevando la iniciativa, si bien es cierto que no fue hasta pasados diez minutos de la segunda mitad cuando dispusieron de una nueva ocasión, en una transición de lado a lado que llegó hasta Saúl en el pico del área y su disparo cruzado se encontró, una vez más, con Badía.



Justo cuando el Racing parecía volver a apretar el acelerador, la lesión de Íñigo Vicente, que tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, enfrío momentáneamente el ambiente en El Sardinero y sirvió al Zaragoza para recomponerse y disfrutar de un tramo de partido más controlado para sus intereses.





En los instantes finales, con el Racing de Santander volcado en busca el empate, más con corazón que con juego, el Zaragoza aprovechó una contra para sentenciar el partido y certificar su permanencia con el gol de Sergi Enrich, que no falló a puerta vacía tras recibir el balón de Fran Gámez en el interior del área pequeña.

FICHA DEL PARTIDO:

0 - Racing de Santander: Ezkieta; Dani Fernández (Sangalli, min. 79), Manu Hernando, Rubén Alves (Roko Baturina, min. 88), Saúl; Andrés (Grenier, min. 79), Aldasoro, Morante (Lago Junior, min. 79), Peque, Íñigo Vicente (Mboula, min. 65); Arana.

2 - Real Zaragoza: Edgar Badía; Mouriño, Francés, Jair Jr., Lecoeuche; Jaume, Toni Moya, Maikel Mesa (Sergi Enrich, min. 73); Mollejo (Fran Gámez, min. 73), Iván Azón (Cuenca, min. 87) y Liso (Germán, min. 66).

Goles: 0-1, Iván Azón, min. 3; 0-2, Sergi Enrich, min. 89.

Árbitro: Galech Apezteguía (colegio navarro). Amonestó con cartulina amarilla a Saúl, Morante, Sangalli, Peque y Dani Fernández del Racing de Santander y a Toni Moya, Jair Jr., Jaume, Mollejo, Germán y Lecoeuche del Real Zaragoza.

Incidencias: Partido de la jornada 41 de la Liga Hypermotion celebrado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 21.036 espectadores.