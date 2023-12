El Alcorcón destituye a Fran Fernández

Fran Fernández, que cumplía su cuarta temporada como entrenador del Alcorcón, fue destituido este lunes como técnico alfarero, según informó el club en un comunicado. La destitución de Fran Fernández se produce un día después de la nueva derrota sufrida frente al Elche y que mantiene al equipo en descenso a tres puntos de la salvación.

Tras el encuentro, el técnico almeriense mostró su malestar en conferencia de prensa y mandó unos mensajes de forma indirecta que reflejaron su sentir. "Yo esta noche me quedo trabajando. Le dedico catorce horas diarias. Yo sí, trabajo mucho y no voy a dar mi brazo a torcer. Vine en una situación muy complicada hace dos años cuando el equipo estaba muerto y último, me quedé en una categoría inferior jugándome mucho y no voy a parar. No soy solo entrenador del Alcorcón. Soy aficionado y me duele mucho. Lo que tenga de responsable lo asumo yo, pero no soy el único. No voy a dejarme nada para revertir la situación. Toca analizar el partido y ver qué podemos hacer para que los jugadores se convenzan de una vez para dar más", dijo.

COMUNICADO OFICIAL | La A.D. Alcorcón ha decidido finalizar la relación con Fran Fernández como entrenador del primer equipohttps://t.co/cssgCss0kvpic.twitter.com/EgUqYwfHVJ — A.D. Alcorcón (@AD_Alcorcon) December 4, 2023

Unas horas después de la derrota y de sus palabras el Alcorcón, mediante un comunicado, anunció su cese. "El club quiere expresar un fuerte agradecimiento por el compromiso, la dedicación y la profesionalidad de Fran Fernández al frente del equipo durante los más de noventa partidos en su segunda etapa alfarera. Fran ha demostrado no sólo un máximo esfuerzo y trabajo en su cargo sino también un valioso compromiso personal con el proyecto y el sentimiento alfarero. El club y la afición recordarán siempre muchos momentos de la magnífica temporada pasada en la que su papel fue fundamental para lograr el ascenso. Esta siempre será tu casa", expresó el club.

Fran Fernández pone punto final a su paso por el Alcorcón con un balance, en lo que va de temporada, de dieciocho partidos disputados resumidos en tres victorias, cinco empates y diez derrotas. Anteriormente, en su primera temporada en el club, la 2019/2020, situó al equipo décimo. Tras su marcha en junio de 2020 regresó en noviembre de 2021 para tratar de reflotar a un equipo en descenso y en una situación muy delicada. No logró revertir la dinámica y acabó descendiendo. La pasada campaña apostó por seguir en Primera RFEF y logró el ascenso a Segunda.

En total, Fran Fernández ha dirigido al Alcorcón en 137 partidos oficiales, siendo el segundo entrenador de la historia del club con más encuentros en el banquillo. El primero es Juan Antonio Anquela con 245.