Robert Moreno: "Si Ramos baja el nivel, no será titular, y se lo he dicho"

Robert Moreno, seleccionador español, resaltó que el mejor homenaje a Enrique Castro 'Quini', que "hacía goles como churros", era hacer un buen partido ante Islas Feroe y dedicarle goles que además firmaron los delanteros Rodrigo Moreno y Paco Alcácer: "Les dije a los jugadores que en un homenaje a Quini lo mejor que se le podía hacer era jugar bien al fútbol. Él hacía goles como churros y le hemos dedicado cuatro, ojalá hubiesen sido más pero estoy contento porque ha sido un fin de semana muy bonito", dijo.

Robert destacó la pegada de Alcácer, que firmó un doblete en tres minutos para golear a Islas Feroe. "Es un privilegio tenerle, Paco tiene gol, es un jugador que marca con muchísima facilidad. Rodrigo metió dos goles que nos alegra el debate que surge en la delantera y responden marcando".

El seleccionador se mostró contento por la imagen mostrada pese a la imagen de la primera parte. "Me voy muy satisfecho. Los dos equipos cambiaron su sistema y es significativo, indica que nos vuelven a respetar. Hemos hecho ajustes porque teníamos demasiados jugadores por detrás del balón. Marcar gol con once tíos en su área es muy difícil. Abrimos la lata pronto, nos dio tranquilidad y el segundo también. Hemos creado muchas ocasiones y no marcar cuatro goles parecía que nos íbamos con mal sabor de boca", analizó.

Elogió a Sergio Ramos el día que igualó el récord de partidos de Iker Casillas. "Le he felicitado. Es una pasada llegar a esos partidos con lo difícil que es participar con la selección. Es casi imposible superarlo. Ha tenido un gesto bonito que ya teníamos previsto, pidiendo que lo cambiase para que debutase el chaval. Encantado de que siga batiendo récords y que mantenga su forma para seguir superándolos".

¡Gracias, melón! Grandes momentos que jamás olvidaremos. Pocos ejemplos he tenido como el tuyo a lo largo de mi carrera. ¡Abrazo fuerte, porterazo @IkerCasillas! https://t.co/p0B0Q6rXJB — Sergio Ramos (@SergioRamos) September 8, 2019

En lo personal, nada ha cambiado para Robert Moreno al pasar a ser seleccionador. "Me he encontrado igual que cuando no era primer espada. Ahora soy la cara visible, antes era Luis, pero la forma de trabajar que teníamos es tan consensuada y éramos todos tan partícipes, que al final no he notado diferencia más allá de dar las charlas. Me encontraba igual de a gusto en el anterior papel que ahora".

Y terminó mandando mucho ánimo a Luis Enrique. "Dentro del sufrimiento para una familia, perder un ser querido y una niña tan pequeña, le mandamos un abrazo y le dedicamos la victoria porque esta selección es más suya que nunca. Esperemos que en los próximos partidos se pueda sentir orgulloso de jugadores y cuerpo técnico".