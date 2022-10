El PSOE pide a Luis Rubiales que la Selección lleve un brazalete arcoiris durante el Mundial de Catar

El secretario LGBTI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha pedido este martes al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, que la selección española luzca el brazalete arcoíris en el Mundial de Catar.

Gutiérrez se lo ha traslado a Rubiales mediante una conversación telefónica en la que, según ha explicado el también waterpolista en un mensaje en su perfil de Twitter, el dirigente no ha rechazado la iniciativa y le ha trasladado su compromiso personal y de la federación de explotar vías para que la 'Roja' luzca un mensaje comprometido con los derechos humanos en el mundial. "Esperemos que dentro de poco se puedan anunciar buenas noticias", ha añadido Gutiérrez en su mensaje.

?? He mantenido una conversación telefónica con el presidente de la @rfef Luis Rubiales, en la que le he transmitido la importancia de que la selección española ???? luzca el brazalete arcoíris ???‍?? durante el mundial de fútbol de Qatar ??



Esto es lo que me ha manifestado: (1/2) ????