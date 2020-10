Luis Enrique: "Es la lista con menos cambios porque lo que vi me convenció plenamente"

Luis Enrique Martínez compareció ante la prensa tras conocerse la lista de convocados para los tres próximos partidos de España en la UEFA Nations League, ante Portugal, Suiza y Ucrania, en este mes de octubre.

Campaña se estrena en una a España a la que vuelven Ceballos y Canales Luis Enrique apuesta por la continuidad en una lista de 25 con tres caras nuevas: Campaña, que debuta, Canales y Ceballos. Se caen Thiago (Covid), Óscar Rodríguez y Asensio. 02 oct 2020 - 12:07

Ansu Fati: "A la hora de interpretar el juego, es especial"

Parte de la comparecencia de Luis Enrique se centró en el futbolista del Barcelona que, con 17 años, está deslumbrando: "Una de las características a destacar es la vistosidad a la hora de finalidad. Aunque es muy pequeño, tiene un excelente remate de cabeza, lo iréis viendo a lo largo de su carrera. A la hora de interpretar el juego, es un jugador diferente. Interpretar todas las variables no es fácil y en su caso es especial, ver cómo reconoce y entiende esas diferentes".

"Veo a Ansu Fati como el heredero de Ansu Fati. No es ni mayor de edad. Siempre reclamamos prudencia. Está muy bien y es evidente la repercusión mediática, pero tiene que fijarse en sí mismo, ser humilde y trabajar en la misma línea. Tiene que mejorar como futbolista y ser humano. Está en un sitio muy bueno como es el Barça", prosiguió.

Es una lista en la que van 25 jugadores, una lista continuista: "¿Cuál es la tecla que nos garantiza resultados? Esta es la lista en la que menos cambios hay porque lo que entrenamos y he visto me convenció plenamente. Esto indica que me gustó lo que vi y que soy exigente, y voy a pedir más".

"Sé que el tema de los porteros a la prensa os pone cachondos"

Pese a las dudas que puedan surgir por los porteros convocados (Kepa, De Gea, Pau Torres y Unai Simón), Luis Enrique transmitió tranquilidad: "Es un tema que os pone cachondos pero a mí me pone tranquilo. Tengo cuatro grandes porteros. Me tengo que encargar de que, cuando estén con nosotros, lleguen en las mejores condiciones. Fallan como los jugadores, pero parece que motiva mucho más machacarlos. Hay que asumir el fallo y mirar adelante. Les animo a que sigan igual e intenten mejorar".

En cuanto a la nueva llamada de Adama Traoré, Luis Enrique deseó que "espero que sea la definitiva. Toco madera. Lleva unos años en la Premier con un nivel ascendente. Tiene una capacidad de desborde como nadie en Europa. Tengo muchas ganas de verlo en la selección".

Y aunque tenga la posibilidad de jugar con Mali, "he hablado con él y creo que quiere quedarse con nosotros. Pero respetaré, como con cualquier jugador, su decisión".