Luis Enrique: "Jugar sin público es más triste que bailar con tu propia hermana"

Luis Enrique Martínez participó en 'Colgados del Aro', donde el seleccionador charló de varios temas de forma distendida, y habló de la actualidad del fútbol, salpicada por la pandemia.

En estos momentos, la Selección Española, bien podría estar pensando en la Eurocopa 2020, con permiso del final de la temporada, pero ahora la gran cita del fútbol europeo tiene que esperar hasta 2021: "Está todo en el aire. La incertidumbre nos asusta, pero se ha convertido en el día a día. Para empezar, tendremos partidos amistosos. Y en teoría, en septiembre, la Selección debería tener partidos amistosos".

Si le dieran a elegir, le gustaría el fútbol regresara con público: "Jugar sin público es más triste que bailar con tu propia hermana. He visto el fútbol alemán y es lamentable, se oye todo, hasta los insultos, hemos perdido hasta la intimidad".

A Luis Enrique no le ha asustado ni la pandemia ni el confinamiento: "Como jugador, estaría deseando volver a jugar cuanto antes. No tengo ningún temor. He sufrido un poco por mis padres y por mis suegros, y por toda la gente mayor, pero yo tengo cero miedo, cero temor a salir a la calle. Todos hemos mejorado en las normas de higiene, y me parece súper importante. Lo de ir dando besos por ahí me parecía una cosa inaceptable".

Precisamente, en cuanto a las normas de higiene, comentó que ve imposible que los jugadores dejen de escupir sobre el césped: "Creo que es imposible. Yo me subo a la bici y sigo escupiendo. Creo que genéticamente estamos predispuestos a ello", bromeó.

Como seleccionador, es consciente de que "una de las cosas más bonitas es que vienen 23 tíos encantados y predispuestos. Otra cosa es cuando vienen 40 días de convivencia. Yo siempre intento ser lo más justo posible".

Y tiene claro que siempre tendría en su equipo gente como "Puyol o Iván de la Peña, íntimos amigos, enfermos del fútbol, como yo. También he sido compañero de Andrés Iniesta, y le tendría siempre conmigo: como persona es único y ha marcado goles que quedarán para la historia del fútbol español".

Hablando de otros campeones, mencionó el buen hacer de Rafa Nadal, del que destacó sus buenas maneras como futbolista: "En un partido que jugamos en Manacor entre la selección y compañeros de Miguel Ángel Nadal, Rafa estaba en su equipo, y metió un golazo de volea que te cagas. Dijimos si Rafa no podría haber sido futbolista..."

Por otra parte, recordó su paso, como jugador, por los vestuarios de Real Madrid y Barcelona. El cambio fue tras finalizar contrato con el club madridista: "Yo acabé mi contrato con el Madrid después de cinco años. No llegamos a un acuerdo, pero me quisieron renovar. A partir de ahí, tomé el camino que quise. Todos queremos que hablen bien de nosotros, como es lógico, pero para mí fue muy gratificante ver que el entrenador, que era muy reconocido a nivel mundial, dijera que no podía entender que se haya ido Luis Enrique libre".