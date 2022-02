Julen Guerrero, en COPE: "Nuestra forma de jugar se asemeja más a la del Barça que a la del Atlético"

Julen Guerrero fue uno de los ídolos de los aficionados al fútbol de los años 90: su juventud, su liderazgo en el Athletic y la temprana llamada de la Selección Española hizo de él uno de los iconos del fútbol español de la época.

Hoy, Julen Guerrero es seleccionador sub-17, un cargo que le tiene ocupado "prácticamente todos los días. Tienes que estar atento de todos los chavales, cómo juegan, sus rivales... Pero disfruto mucho de lo que hago y me voy a la cama cuando estoy a gusto con lo que hago", explicó este lunes en El Partidazo de COPE.





Ahora, Guerrero vive en Madrid. Y tiene un hijo en la cantera del Real Madrid que no pasa desapercibido. Julen Jon tiene 17 años: "Mi hijo juega de mediapunta. Hablamos mucho de fútbol, me he visto todos sus partidos, desde los cuatro años. Si ha elegido el fútbol, yo estoy encantado. Como padre, lo que me importa es que sea feliz con lo que haga. Y disfrutas mucho de sus éxitos, porque a los hijos les ves crecer, con ilusión".

Fotografía de Julen Jon Guerrero, en la web del Real Madrid





En ese sentido, Julen recordó las carreras de otros futbolistas de los que se hablaban maravillas siendo tan jóvenes y acabaron relegados al olvido: "Dentro de las charlas que tenemos con los chavales (en las concentraciones de la Selección) es que les hacemos ver que con venir a la Selección con 17 años no se te ha resuelto la vida".

"Ahora, ver a un niño por la calle con el balón es más complicado"

Guerrero echó la vista atrás, a su época, cuando había más fútbol 'de calle': "No es que ahora los niños sean más blandos, ahora es diferente. Antes tenías otras picardías. Ahora ver a un niño por la calle con el balón es más complicado".

En cuanto al estilo de juego, al ser preguntado por si era más del 'estilo Xavi' o del 'estilo del Cholo Simeone', afirmó tajante que "nuestra forma de jugar se asemeja más a lo que es el Barça que lo que es el Atlético de Madrid".

Preguntado por el polémico capítulo del pisotón que recibió de Simeone (que se recuerda en el documental recién estrenado 'Vivir partido a partido'), no quiso darle más importancia: "Del documental no me llamaron para preguntarme, supongo que no tendría ningún problema en hablar. Lo que ha dicho Simeone de aquello es positivo, pero es una acción que está muy pasada".

El Athletic, su vida

Guerrero recuerda que el mejor día en su carrera fue el día en que debutó con la primera plantilla del Athletic: "Después de haber entrado en el Athletic con los ocho años, el día más especial fue el que debuté con el primer equipo".

Y dejó una puerta abierta a entrenar a su Athletic en un futuro: "Si tiene que llegar, llegará. Tengo que estar preparado y el tiempo dirá. No cierro las puertas a nada. Estoy en una etapa preciosa, 24 horas al día, ayudando a los chavales y creciendo, si es posible, en la Federación".