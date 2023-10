De la Fuente, sobre Morata: "Demuestra que es lo que debe ser un capitán, un ejemplo constante"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, se mostró este sábado satisfecho con la evolución del equipo desde que asumió el cargo hace diez meses y resaltó la mejoría en todas las fases que han hecho de España un equipo "muy peligroso".

"En el aspecto defensivo, tenemos datos objetivos. Contra dos equipos muy potentes, como Escocia y Noruega, hemos dominado las situaciones. Hemos mejorado mucho en la fase defensiva y ofensiva, somos un equipos muy peligroso ahora", afirmó en la rueda de prensa en la víspera del Noruega-España.

De la Fuente admitió que es un "perfeccionista" y que siempre ve posibilidades de mejora, pero resaltó la evolución experimentada.

"Se reconoce un estilo definido, una idea, creo que es muy importante. Intentaremos mejorar en todo, pero estamos satisfechos por este avance que hemos tenido desde que empezamos", dijo De la Fuente, "orgulloso" de vivir el "sueño" de cualquier entrenador, aunque borraría los "errores" que ha podido cometer.

De la Fuente, que reiteró la importancia de la fe religiosa en su vida, se mostró centrado en el partido e indiferente sobre su futuro como seleccionador.

"No me ocupa ni preocupa, ni pienso en eso, sólo me preocupa ganar a Noruega y clasificarnos. Lo que sea será, disfruto haciendo lo que me gusta, lo que venga después no lo puedo controlar", apuntó.

El seleccionador español aseguró que no tiene un "plan antiHaaland", elogió a sus defensas y resaltó que su planteamiento "va mas allá de un solo jugador, mas allá de la importancia que Haaland tiene para Notuega, vamos a aplicarnos defensivamente, con un equipo equilibrado".

Destacó asimismo el potencial "muy importante" de su rival y aseguró no estar sorprendido por su situación, ya que se trata de una competición corta y porque se ha encontrado "a una España a nivel alto y a una Escocia muy fuerte".

De la Fuente está "encantadísimo" con Bryan Zaragoza, que como todos está listo para entrar en el once, y señaló que a Gavi, del que elogió su "pundonor" y su "dinamismo" contagiador, sólo le han sacado una tarjeta en su tiempo como seleccionador español.

Sobre Morata, "un jugador con un peso especifico muy importante en la selección, apuntó: "el liderazgo se gana, tienes que tener algo para liderar".

"Álvaro está en un proceso de mantener ese liderazgo, porque se lo ha ganado, esta en un momento de madurez en su carrera profesional. Demuestra que es lo que debe ser un capitán, un ejemplo constante, pero también hay otros que tienen ese perfil".

GAVI

Otro nombre que salió a la palestra fue el del mediapunta culé Pablo Martín 'Gavi', al respecto de su ímpetu en cada acción. "Si no me equivoco, en los partidos que Gavi lleva con nosotros creo que le han sacado solo una tarjeta. Es decir, es un jugador que además tiene algo muy bueno, ya que contagia ese pundonor y ese dinamismo, que creo que es una virtud excepcional. Juega además muy bien al fútbol, creo que lo único que tiene que aprender es a controlarse en algún momento", apuntó.

Pese a alabar al futbolista del Barça, De la Fuente recalcó que "todos son muy importantes, eso es lo que quiero dejar claro". "No por jugar desde el inicio eres más importante que el que sale en el minuto 60. Porque el otro día se demostró que la gente que salió en los últimos minutos, y suele pasar muchísimo en el fútbol, son los que son definitivos luego a la hora de solucionar un partido", concluyó.