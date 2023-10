La decisión de Luis de la Fuente que aplaude Manolo Lama: "Veníamos de estar por debajo del suelo"

La selección española de fútbol consiguió una importante victoria ante Escocia por 2-0 en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024. Los goles de Álvaro Morata y de Oihan Sancetdieron el triunfo a los de Luis de la Fuente.

Los jugadores de la selección española saludan a los escoceses tras el partido de clasificación para la Eurocopa 2024EFE

Manolo Lama, que narró el encuentro en Tiempo de Juego, explicó este viernes en El Partidazo de COPE durante el #OasisdeLibertad la decisión que 'Luis de la COPE' que aplaude porque "veníamos de estar por debajo del suelo". Si quieres escuchar el argumento de Lama puedes hacerlo en el audio que aparece a continuación.

Expedición española que ya se encuentra en Oslo para medirse este domingo a la Noruega del delantero del Manchester City Erling Haaland.

Brotes verdes y puntos negativos

La victoria de la selección española también fue analizada en el programa de este viernes de Deportes COPE con Luis Munilla y durante dicho programa, el propio Manolo Lama también analizó los brotes verdes y los puntos negativos que nos dejó el encuentro de España en Sevilla ante Escocia.

Para conocer la argumentación de Lama tienes que hacer click en el audio que aparece justo a continuación.

De cara al choque decisivo ante Noruega que puede confirma el billete de España para la próxima Eurocopa, Luis de la Fuente se ha visto obligado a hacer cambios por lesiones.

Novedades en la selección

El seleccionador español anunció tras la victoria contra Escocia que el extremo del Athletic Nico Williams y el lateral del Barcelona Alejandro Balde, con molestias físicas, abandonan la concentración y en su lugar el que sí que ha viajado a Oslo ha sido el jugador del Villarreal Alfonso Pedraza.

En la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el estadio sevillano de La Cartuja, De la Fuente informó de que Balde, que fue sustituido en el descanso por el madridista Fran García, tiene "unas molestias en el pubis y no va a venir a Noruega", y precisó que al lateral zurdo le "sustituirá Alfonso Pedraza, del Villarreal".

Sobre Nico Williams, a quien unas molestias en la espalda le obligaron a retirarse del entrenamiento del miércoles en Sevilla y no ha figurado en la relación de inscritos en el acta del partido ante Escocia, el técnico español confirmó que el extremo vasco "no va a viajar a Noruega" porque, aunque no tiene "nada importante", piensan que "ante todo esta la salud de los futbolistas y con la más mínima duda" no corren "riesgos".

Alejandro Balde lucha con Nathan Patterson, de la selección escocesa, en el partido de clasificación para la Eurocopa 2024EFE

Precisó que creen que el problema de Nico "no es nada importante, pero le va a impedir estar al máximo, al cien por cien, en el partido del domingo y todos necesitamos estar en perfectas condiciones", dijo.

España sellará su pase a la Eurocopa 2024 si vence en Oslo

La selección española, segunda clasificada del Grupo A a tres puntos de Escocia y con un partido menos disputado, encara en Oslo el domingo la posibilidad de certificar de forma matemática el acceso a la Eurocopa 2024, si vence a Noruega con aún dos jornadas por disputar.

La victoria de España ante Escocia en La Cartuja de Sevilla (2-0) fue un paso prácticamente definitivo de la selección dirigida por Luis de la Fuente hacia la Eurocopa 2024.

El acceso directo que se ganan los dos primeros clasificados de grupo queda en manos de Escocia y España, con la Noruega de Erling Haaland obligada a derrotar a la Roja en Oslo si quiere tener alguna opción. Es tercera con 10 puntos, dos menos que la selección española, y con un partido más.

De esta manera, y a falta de medirse el 16 de noviembre a Chipre a domicilio y recibir el 19 del mismo mes a Georgia, España ya tendrá su primera opción de clasificación directa si vence a Noruega.

