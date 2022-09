Jorge Vilda, en el Partidazo de COPE: "En la próxima lista no va a haber ninguna caza de brujas"

Jorge Vilda, seleccionador femenino de fútbol, ha pasado este miércoles por los micrófonos de El Partidazo de COPE. Vilda ha hablado de la actualidad de España, de la clasificación inmaculada para el Mundial 2023, con ocho victorias en ocho partidos y 53 goles a favor y ninguno en contra, y del lio en el vestuario que acabó con varias jugadoras pidiendo su despido.

Tras la polémica en la @SEFutbolFem, hoy el seleccionador Jorge Vilda explicará todo lo sucedido



Sigue la entrevista de @juanmacastano a Jorge Vilda, en @partidazocope



— El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 7, 2022

¿Como se arregla y se cose esta situación?

Te encuentras una situación que me sorprende por lo inesperado y lo inoportuno y por el disgusto y el dolor que siento al no respetarse la primera norma de un vestuario que es que lo que pasa dentro se queda allí. Hemos dado motivos para ver que se está reconstruyendo con trabajo, futbol y resultados.

¿Lo viste venir?

El lunes hablamos todos y se transmitieron diferentes opiniones: el sentimiento de una frustración grande de la Eurocopa en la que pensábamos que íbamos a llegar más lejos y no lo hicimos por detalles o errores puntuales.

¿Con qué porcentaje de jugadoras tienes buena relación?

Yo creo que con todas. Ellas han dicho que no han pedido mi destitución. Tengo plena confianza en mis futbolistas y tengo que creer lo que dicen. A mi no me han dicho que me vaya o dimita. Hemos tenido unas conversaciones y luego se hace una bola. Si es verdad que nos reunimos y se filtran unas informaciones. Se para todo porque se ha vendido que había demasiada tensión y no era así. A partir de ahí salen las capitanas y dicen lo que dicen. Todos teníamos frustración y pensábamos que lo podíamos hacer mejor, pero somos profesionales y no somos un vestuario partido o dividido.

Lo de salir de forma separada a hablar ante la prensa son decisiones del departamento de comunicación de la Federación. Las ruedas de prensa solían eran conjuntas, en este caso está claro que cada uno dio su discurso y su versión de los hechos.





Se dice que tiene un trato difícil o no está aprovechando la generación que tiene que está cosechando múltiples éxitos individuales.

No voy a desvelar lo que se ha hablado dentro. He leído que soy blando y otros días, duro que mi mensaje llega o no llega. Llevo 21 años en la profesión y se cómo funciona.

¿Cuándo es la próxima lista?

En breve, en dos semanas y media. En cada lista tenemos que tomar decisiones. No señalamos a ninguna jugadora porque alce la voz. Intentamos ser lo más justos posibles y vamos a llevar a las jugadoras que más suman dentro y fuera del campo. No tengo la sensación de que ninguna jugadora haya querido romper un vestuario. Lo que ha aparecido en los medios igual no refleja la sensación que hay dentro.

Al final no vamos a señalar a nadie. Vamos a buscar una selección de jugadoras que quieran estar, eso es obvio. Nadie obliga a venir a la selección, queremos una selección unida y nos fijamos en los comportamientos fuera y dentro del campo. Si existe una de no haber conseguido los resultados que queríamos. A lo mejor las expectativas eran más altas, pero nos han ganado la campeona y la subcampeona: Alemania e Inglaterra.

¿Vas a repetir la misma lista?

No tenemos ninguna decisión tomada. Todo lo que pase en las próximas tres semanas lo tenemos que tener en cuenta: Jugadoras a probar, sistemas a emplear, estados de forma…

¿Sabes el nombre de las jugadoras que filtraron?

No. Conozco el fútbol y no se puede señalar a nadie. Es obvio que ha habido filtraciones porque aparecía todo a la media hora de suceder y no vamos a hacer una caza de brujas. Cada uno sabe lo que hace y lo que queremos es que no vuelva a pasar en el futuro.

¿Se le pasó por la cabeza dimitir?

¿Dimitir por qué? Si miramos para atrás lo que se ha construido en el fútbol femenino, cómo está selección ahora, lo que podemos hacer en el futuro… y si a la primera de cambio nos quitamos de en medio.





¿Ha hablado con Alexia Putellas?

Hemos estado en reuniones con las capitanas, pero ella no ha estado. Ni un mensaje. Se han expresado las tres capitanas. Si ella hubiera querido mandar un mensaje lo hubiera mandado.

¿Por qué aferrarte a un puesto que sabes que la mayoría no confían en tí para ganar títulos?

Lo que estáis afirmando es algo que ellas han negado rotundamente. Si no las creéis preguntádselo a ellas. Hemos visto que se puede construir y estamos en un ámbito de mejora y que de cara al futuro tenemos un Mundial y podemos conseguir una selección mucho mejor.

¿Vas a estar en el Mundial lo aseguras?

Me remito a lo que dice mi contrato y a lo que me pide el corazón y la fuerza para tirar hacia delante. Saber que tengo todo el respaldo y muy buenas futbolistas. Creo que esta concentración ha sido un poco rara y difícil, todos tenemos que aprender a digerir situaciones a tirar hacia delante y trabajar.