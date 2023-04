El Toulouse arrasa al Nantes y gana la Copa de Francia

El Toulouse arrasó al Nantes (1-5) ganó la Copa de Francia y cerró una sequía de 66 años sin títulos en los que apenas ganó trofeos menores como las Ligas de Segunda División de 1982, 2003 y 2022.



No hubo final en el Stade de France porque el Nantes no compareció. El equipo dirigido por Antoine Kombouare, al borde del descenso en la Ligue 1, tiró por la borda la oportunidad de sumar su segunda Copa consecutiva y maquillar una temporada aciaga. El Toulouse, con cuatro goles en la primera media hora, se encargó de devolver a la realidad a unos jugadores que en ningún momento plantaron cara a un rival explosivo.



Y es que el Toulouse no desaprovechó una oportunidad histórica. El único trofeo de primer nivel que luce en sus vitrinas es, precisamente, la Copa de Francia de la temporada 1956/57. Desde entonces, más de seis décadas después, el vacío de alegrías para los aficionados de la ciudad del sur de Francia era tremendo.









El Toulouse, consciente de la importancia del duelo, saltó al césped del Stade de France como un vendaval. Durante 45 minutos arrasó con todo lo que tenía por delante y muy pronto, a los cuatro minutos, marcó territorio con el tanto inicial de Logan Costa. El defensa caboverdiano, a la salida de un córner, conectó un cabezazo inapelable que inicio la serie de goles.



Él mismo se encargó, apenas seis minutos después, de subir el segundo tanto al marcador. De nuevo de cabeza, tras un centro de Stijn Spiering que sonrojó a la zaga del Nantes, muy floja y descentrado al inicio del choque.



La tragedia del Nantes, que jugó sin el español Pedro Chirivella, ausente por lesión, aumentó con un remate de Thijs Dallinga que sorprendió a Albon Lafont, incapaz de salvar poco después el cuarto, obra también de Dallinga, de nuevo acertado con un disparo que entró con incertidumbre tras golpear en un poste de la meta del Nantes.



El Toulouse llegó al descanso con un 0-4 contundente y el Nantes tenía que obrar un milagro que jamás llegó. Kombouare agitó el banquillo y no ocurrió casi nada. Ludovic Blas recortó distancias con un tanto desde el punto de penalti y Zakaria Aboukhlal redondeó el marcador con el quinto de la noche para el Toulouse, que hizo historia por la puerta grande.

FICHA DEL PARTIDO

1.- Nantes: Lafont; Centonze, Castelletto, Pallois (Delort, min. 46), Joao Victor (Merlin, min. 66); Girotto, Sissoko, Mollet (Moutoussamy, min. 46); Blas (Coco, min. 82), Mostafa y Simon (Ganago, mi. 46).



5.- Toulouse: Haug; Suazo, Nicolaisen, Costa (Rouault, min. 82), Desler; Van den Boomen, Spierings (Diarra, min. 82), Dejaegere (Sierro, min. 69); Chaibi (Ratao, min. 79), Dallinga (Onaiwu, min. 69) y Aboukhlal.



Goles: 0-1, min. 4: Costa; 0-2, min. 10: Costa; 0-3, min. 23: Dallinga; 0-4, min. 31: Dallinga; 1-4, min. 75: Ludovic Blas, de penalti; 1-5, min. 79: Aboukhlal.



Árbitro: Benoît Millot. Mostró cartulina amarilla a Joao Victor (min. 26), Pallois (min. 28) y Descamps (min. 43) por parte del Nantes, y a Dejaegere (min. 58), del Toulouse.



Incidencias: final de la Copa de Francia disputada en el Stade de France ante unos 70.000 espectadores.