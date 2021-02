La previsión optimista de Infantino: "El Mundial de Catar se jugará con estadios llenos"

El Mundial de Fútbol que se disputará en Catar a finales de 2022 se jugará “con estadios llenos” porque para entonces “habremos derrotado a la covid-19”, dijo este lunes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el lanzamiento de una campaña para promover el acceso equitativo a las vacunas.

