La premier League cambiará sus horarios tras la decisión del gobierno de cerrar los bares a las 22.00

La Premier League ha confirmado este miércoles que reprograma sus partidos a partir de la jornada 3 y 4tras la decisión del Gobierno británico de cerrar los bares a las 22 horas desde este jueves, según indicó la liga inglesa en un comunicado.

La competición celebrará todos sus partidos entre las 17:45 y las 20 horas. "Tras el anuncio del Gobierno del Reino Unido, de cerrar los pubs a las 22 horas, los partidos de la Premier League ahora tendrán lugar entre las 17:45 y 20:00 horas", explica el comunicado.

Estos nuevos horarios entrarán en vigor a partir del lunes 28 de septiembre, en el partido que enfrentará al Fulham y al Aston Villa a las 17:45 horas y más tarde, en el Arsenal-Liverpool, que dará comienzo a las 20 horas de ese mismo lunes.

La decisión de la Premier League permitirá a todos los aficionados seguir viendo los partidos de fútbol en el bar. Con esa medida, el último encuentro programado a las 20 horas finaliza antes de las 22 y no se perderán los últimos minutos del choque.

⏰ Following the UK Government's announcement that pubs will close at 22:00 BST, midweek #PL fixtures will now take place at 17:45 and 20:00 BST



A revised fixture schedule for Matchweek 4️⃣ has also been confirmed



➡️ https://t.co/yB9f6Y1DhXpic.twitter.com/YfiPlTOHK1