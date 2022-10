Le Parisien desvela las cifras del contrato de Mbappé con el PSG: 630 millones de euros brutos por tres años

Le Parisien publicó este domingo, en exclusiva, las cifras del último contrato que firmó Mbappé con el PSG el pasado verano, con vigencia hasta junio de 2025.

El diario francés se refiere al documento como 'el contrato del siglo': es el contrato más grande firmado en la historia del deporte.

Mbappé et le PSG : les secrets du contrat du siècle https://t.co/iNmKbKbEkP - via Le Parisien — Benoît Lallement (@benlallement) October 23, 2022

Si Kylian Mbappé cumple los tres años de contrato que tiene firmados con el PSG, cobrará un total de 630 millones de euros brutos.

Bonos de fidelidad

Las cuantías se reparten de la siguiente manera:

- 72 millones de euros brutos por temporada es lo que corresponde a 'salario' (6 millones por mes).

- Ya se ha embolsado simplemente por firmar el documento un bono de 180 millones de euros.

- Y tiene un bono de fidelidad que va en aumento: es decir, si no se marcha del PSG en 2023, cobra otros 70 millones. Si no lo hace en 2024, cobrará otros 80 millones más. Y si no lo hace en 2025, percibirá otros 90.

En total: 630 millones de euros brutos, lo que corresponde a una media de 210 millones brutos por temporada. Después de impuestos, el jugador percibe en Francia un 45% de lo firmado, por lo que la cuantía neta del contrato por tres temporadas se reduce a tan 'solo' 283,5 millones.

El contrato de Kylian Mbappé supera los 555 millones de euros que cobró Leo Messi por sus últimos cuatro años en el Barcelona (2017-2021) o los 510 que cobró Patrick Mahomes con el Kansas City Chiefs de fútbol americano por diez temporadas (2010-2020).