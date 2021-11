El Newcastle confirma a Eddie Howe como nuevo técnico

El Newcastle United confirmó este lunes a Eddie Howe como su nuevo técnico tras el despido de Steve Bruce y la negativa de Unai Emery.

Howe, que ascendió al Bournemouth desde la League Two hasta la Premier League antes de salir del equipo al término de la temporada 2019/2020, cuando bajó al Championship, se convierte en la primera incorporación del Newcastle desde que fue comprado por un fondo saudí.

"Es un gran honor convertirme en entrenador de un club con la historia del Newcastle. Es un día de orgullo para mí y para mi familia", dijo Howe en un comunicado.

