El PSG consigue la cesión de Florenzi

La AS Roma ha anunciado la cesión de Alessandro Florenzi al Paris Saint-Germain. El lateral derecho italiano jugará en el club parisino hasta el 30 de junio de 2021. El acuerdo también prevé una opción de compra.

Canterano de la Roma, estaba llamado a ser el nuevo 'capitano' tras las salidas de Totti y De Rossi, pero el jugador no cuenta con la confianza del entrenador Paulo Fonseca. Ha jugado 279 partidos con la Roma, anotando 28 goles. En su carrera, además, militó cedido en el Crotone en 2011-12 y en enero de 2020 se mudó cedido al Valencia.

Ufficiale: Florenzi ceduto a titolo temporaneo al PSG.



In bocca al lupo per questa nuova avventura in Ligue 1, Ale! �� #ASRoma