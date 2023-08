El Manchester City hace oficial el regreso de Juanma Lillo al banquillo de Guardiola

El Manchester City de Pep Guardiola acaba de anunciar en un comunicado el retorno del veterano Juanma Lillo, como segundo entrenador del técnico catalán, puesto al que regresa después una temporada como responsable del Al-Sadd catarí. Lillo ya estuvo presente en el cuerpo técnico desde el año 2020 hasta 2022, y durante ese periplo el conjunto ganó dos títulos de la Premier League, un Copa de la Liga y llegó a la final de la Champions League de 2021 que perdió ante el Chelsea.

