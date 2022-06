Juanma Lillo, presentado como nuevo entrenador del Al Saad catarí

El español Juan Manuel Lillo ya luce como nuevo entrenador del Al Sadd qatari, cargo en el que releva a su compatriota Javi Gracia, que hace unos días dejó el puesto de común acuerdo con el club.



Lillo, nacido en Tolosa (Guipúzcoa) hace 56 años, llega al campeón qatarí, al que anteriormente dirigió Xavi Hernández, después de dos años como ayudante de Pep Guardiola en el banquillo del Manchester City.

Juanma: My philosophy is always to try to win. A coach's job is to increase the chances of winning, and being close to your opponent's goal increases your chances of winning.#AlSaddpic.twitter.com/tsZGGz8KVS