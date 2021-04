El Manchester City ficha al argentino de 18 años Darío Sarmiento

El Manchester City fichó al delantero argentino de 18 años Darío Sarmiento, del Estudiantes de La Plata, informó este viernes el club bonaerense.

"Habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos en el convenio marco de transferencia firmado oportunamente con el Manchester City, el futbolista de nuestra institución Darío Sarmiento se sumará a la entidad inglesa a partir del 1ro de julio próximo", detalló el club que tiene como vicepresidente a Juan Sebastián 'la Brujita' Verón.

"El juvenil categoría 2003 nacido en Florencio Varela debutó el 5 de octubre de 2019 frente a Huracán, convirtiéndose de esta manera en el segundo jugador más joven en hacer su presentación en el primer equipo", destacó el Estudiantes de La Plata. Sarmiento tiene también experiencia en las selecciones juveniles de Argentina y es considerado una de las máximas promesas del fútbol local.

El extremo derecho, que también puede jugar como enganche o segundo delantero, disputó 22 partidos en los torneos locales, totalizando 856 minutos, según datos compartidos por el club platense. La prensa local asegura que fue transferido por unos 6 millones de dólares y ese monto podría incrementarse si se cumplen determinados objetivos.

A fines de 2019, el fallecido exentrenador Alejandro Sabella, subcampeón del mundo con Argentina en Brasil 2014, se arrodilló frente a Sarmiento cuando lo vio por primera vez y la fotografía de ese momento se volvió viral.

"Lo hice porque es un chico que juega muy bien, que me da una esperanza de un buen futuro para él y para todos nosotros que queremos tanto al club. Con la segunda o tercera pelota que recibió en un partido en el Estadio Único le puse (como apodo) 'Aleluya'. Es una expresión de júbilo. Es esperanzador", explicó Sabella al año siguiente.

En mayo de 2020, Sarmiento recordó ese encuentro.

"Sí, se arrodilló. Cuando vino y me preguntó si era Sarmiento, le dije que sí y se arrodilló. Me dijo que iba a ser un crack pero que esté tranquilo. Estaba re nervioso, no lo podía creer. Te juro que me temblaban las patas, no sabía que decirle. Todavía me pongo nervioso cuando lo cuento, imaginate en ese momento", contó a la prensa.