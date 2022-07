El lamentable piscinazo de Neymar en un partido de pretemporada

El brasileño Neymar, el argentino Leo Messi y el español Pablo Sarabia marcaron en la goleada del París Saint Germain (2-6) sobre el Gamba Osaka en el tercer y último amistoso del conjunto galo en su gira nipona, disputado en el Panasonic Stadium de Suita. El internacional español, como en el anterior compromiso ante el Urawa Red Diamonds, fue el encargado de abrir el marcador (m.28). Neymar amplió distancias con una pena máxima (m.32) y aunque Keisuke Korokawa acortó distancias (m.34), el luso Nuno Mendes (m.37) y Messi (m.40) situaron el 1-4 al descanso.

