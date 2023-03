El jugador belga-marroquí Sofian Kiyine sufre un brutal accidente de coche

El futbolista belga-marroquí, Sofian Kiyine, que actualmente juega en la liga belga con el OH Leuven, sufrió un espectacular accidente de tráfico cuando su vehículo colisinó a gran velocidad contra una rotonda, el coche voló por el aire y se estampó contra un centro deportivo donde se encontraban niñas haciendo deporte. Por fortuna, no hay victimas de gravedad.

Un vídeo de una cámara de seguridad muestra las impactantes imágenes del suceso, que se produjo hacia las 19.30 horas del jueves en la localidad belga de Flémalle cuando el automóvil circulaba a unos 200km/h por un tramo de en el que el limite de velocidad permitida era 90km/h, según apuntan medios locales.

Sofiane Kiyine serait dans un état grave après un accident de la route survenu en Belgique. Allah y chafih faisons des douaas pour notre lion de l’Atlas. Les images sont impressionnantes..pic.twitter.com/ORdUrew0OG — Atlas Sport Media (@ATLAS_FOOT) March 31, 2023

Las imágenes del interior del centro deportivo muestran destrozos en pabellóndonde había niñas practicando deporte que, "once segundos antes" del accidente, se habían marchado al vestuario. "Hemos rozado a una catástrofe", declaró al diario DH Sports la alcaldesa del municipio, Sophie Thémont.

?? | Nous venons d’avoir la confirmation qu’il s’agit bien de Sofian Kiyine dans l’accident.



Le joueur se trouve actuellement à l’hôpital entre la vie et la mort, nous demandons les prières de nos abonnés en ce mois béni du ramadan. ???? pic.twitter.com/taN1Mctd2R — DM SPORT (@dmsportma) March 30, 2023

La vida del futbolista no corre peligro, sin embargo, el centrocampista ha sufrido varias fracturas, ha informado su club, el OH Leuven "Sofian Kiyine fue trasladado al departamento de emergencias del hospital más cercano donde se están realizando más exámenes y no se encuentra en una condición que ponga en peligro su vida. Afortunadamente, ningún otro vehículo o persona estuvo involucrada en el accidente", señaló el club en un comunicado.

El jugador de 25 años que este año fichó por el OH Leuven ha sido internacional con las categorias inferiores de Marruecos y se ha prodigado en varios clubes de Italia como la Lazio, Venezia, Salernitana o Chievo Verona.