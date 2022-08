Final al culebrón sobre el futuro de Cristiano Ronaldo

El entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, confirmó este miércoles que el portugués Cristiano Ronaldo continuará con los 'Diablos Rojos' al necesitar jugadores "de calidad" para "todos" los partidos.

"Está claro que Cristiano forma parte de mis planes. Necesitamos jugadores de calidad para todos los partidos", dijo Ten Hag en rueda de prensa sobre la continuidad del astro portugués, uno de los nombres propios del mercado de fichajes con tan solo una titularidad en los cuatro partidos de Premier disputados.

En esta línea, el técnico neerlandés dio por cerrada su plantilla. "La ventana terminará así. Siempre hay que estar alerta, pero iremos de septiembre a enero con esta plantilla. Ofensivamente necesitábamos fortalecer el equipo", añadió en la previa de la quinta jornada de la Premier League, que les mide este jueves al Leicester City (21.00 horas).

Preguntado por otra de las posibles salidas del conjunto de Manchester, Ten Hag también dejó clara la continuidad del lateral derecho Wan-Bissaka. Finalmente, sobre el extremo brasileño Antony, el nuevo fichaje de los 'Red Devils' por 100 millones de euros, sigue pendiente de temas burocráticos. "Hay un acuerdo entre los clubes, pero el papeleo no está hecho, así que no puedo profundizar", concluyó.

Un verano de rumores y un inicio como suplente

Durante todo el mercado el futuro de Cristiano Ronaldo ha estado más fuera que dentro de Old Trafford. El portugués ha sonado para clubes como Bayern de Múnich, Barcelona o Atlético de Madrid, pero finalmente no hará las maletas y seguirá en Manchester. A CR7 le queda un año de contrato con su actual club, un United que esta campaña no disputará la Champions League.

Hasta la fecha se llevan disputadas 4 jornadas de la Premier League en las que Cristiano Ronaldo solo ha sido titular una, en la segunda ante el Brentford, partido en el que disputó los 90 minutos. En los otros tres choques jugó 4' ante el Liverpool, 37' contra el Brighton y 22 frente al Southampton. En ninguno de ellos consiguió ver puerta.