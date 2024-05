5 claves para afrontar con éxito la EBAU

Los nervios y los miedos se desatan cada año coincidiendo con las pruebas de acceso a la universidad que arrancan este lunes en Madrid y La Rioja. Aunque más del 94 por ciento de los estudiantes aprueban la antigua Selectividad con una nota media de notable, para muchos está en juego obtener la nota que necesitan para estudiar lo que quieren. Lograrlo pasa por tratar de seguir unas pautas que nos ayuden a estar tranquilos de forma a poder tener el mejor rendimiento.





Aquí van cinco claves que te ayudarán a afrontar con éxito estas pruebas de acceso a la Universidad.





1.-Estudiar y repasar, la importancia del esfuerzo personal. Sacar una buena nota la EBAU pasa por una adecuada planificación y por haberte esforzado durante todo el Bachillerato. Para saber si realmente dominas la materia de la que te tienes que examinar Rocío Fernández Durán, coordinadora de Orientación Psicopedagógica de los Colegios del Regnum Christi, recomienda hacer una auto evaluación. Cerrar el libro y pensar ¿qué he aprendido? Y a continuación comparar tu respuesta (ya sea escrita -si es posible- o oral) con lo que tienes que saber para determinar las áreas de mejora. Debes evaluar tanto el contenido como si tu método de estudio está siendo eficaz y tener en cuenta que te pueden ser útiles herramientas como el subrayado, hacerte un mapa mental, esquemas, resúmenes o incluso para algunos estudiantes escuchar la lección previamente grabada.









2.-Dormir y descansar lo suficiente. Si duermes menos de las horas recomendadas al día tendrás más dificultad para procesar la información y también para retenerla. Por debajo de las 7-8 horas de sueño la función cognitiva se ve alterada. Es algo que debemos cuidar también el fin de semana tratando de cambiar lo menos posible nuestros horarios.

También debes de tener en cuenta cuando estudies que idealmente debes hacerlo en periodos de entre 45 a 50 minutos porque, según recuerda Fernández Durán, “pasado ese tiempo la curva de atención baja considerablemente”. El ideal es parar entonces unos 5 a 10 minutos para seguir después con el repaso.





3.-Movernos lo que podamos y comer e hidratarnos bien No se trata tanto de meternos 2 horas en el gimnasio cuando no tenemos tiempo como de deja al menos 20 a 30 minutos diarios para dar un paseo o para movernos. Movilizar nuestro cuerpo evita que tengamos dolores musculares que pueden también afectar negativamente a los estudios. Una correcta alimentación también nos ayudará a rendir bien y tampoco debemos dejar de lado el beber suficiente agua.





4.-Dominar la ansiedad, el miedo y la anticipación negativa e ir con confianza, al sentir miedo o cualquier otra emoción negativa frente a los exámenes debemos de pensar que es algo efímero, que igual que ha llegado esa sensación se va a ir. También debemos saber que no todas esas emociones son siempre malas y que sentir ansiedad en las semanas previas a las pruebas puede ayudarnos a estudiar al sentir que no estamos lo suficientemente preparados actuando en este caso, según recalca Fernández Durán, como una especie de “Pepito Grillo” o voz de la conciencia.





Para la doctora en Psicología y profesora de Psicopatología de la Universidad de Villanueva, Rocío García Torres es esencial “no dejarnos arrastrar por la subjetividad, por ese mar de fantasías tipo ¿y si suspendo? ¿y si me va mal? ¿y si no saco la nota que necesito? ¿y si me quedo en blanco? Y aterrizar en la objetividad, la realidad es que he estudiado, que voy preparado, que los simulacros en el instituto han ido bien y voy a calmarme, a respirar y a poner toda mi energía y toda mi atención en el aquí y en el ahora”.









5.-Socializar, buscar el apoyo de la familia y actividades satisfactorias, es importante que durante las épocas de estudio haya momentos de distensión en el que poder parar y compartir buenos momentos con nuestros familiares y amigos. También buscar espacios para desconectar y hacer actividades que nos satisfagan y que potencien las endorfinas reduciendo el cortisol para aumentar con ello nuestro bienestar físico y emocional.





A tan unos días de la EBAU Pablo está enfocado en los exámenes





Todos estos consejos trata de llevarlos a la práctica Pablo Alonso de 18 años y alumno del colegio Highlands El Encinar https://www.highlandselencinar.es/que se examina los próximos 4, 5 y 6 de junio de la EBAU en la Universidad Autónoma de Madrid. Reconoce que, en estos días previos, de vez en cuando le surgen dudas y que tiene “nervios y un poco de miedo, pero también ganas de superar las pruebas”. Se alegra de ser de los primeros en someterse a la Selectividad y explica a COPE que lo que más le ayuda es tener una rutina en casa, rezar antes de estudiar, ducharse cuando está cansado y compartir sus sensaciones con su familia y sus amigos.









“Quiero sacar un 13 con algo porque es la nota que han sacado mis hermanos y porque la última vez que he mirado es la nota que necesito para estudiar Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid. En realidad ya estoy admitido en otra universidad pero en la EBAU me juego el poder elegir y por eso estoy estudiando bastante y empecé a repasar hace 2 semanas”, señala Pablo.





Tener un objetivo ayuda pero hay tiempo para ir afinando la vocación





A juicio de Fernández Durán, los colegios deben empezar a trabajar la orientación vocacional y profesional ya en primaria para que los alumnos puedan ir descubriendo de forma temprana cuales son sus aptitudes, capacidades y lo que están llamados a ser. Considera que los alumnos que saben lo que quieren estudiar van a la EBAU “más seguros de si mismos y con mayor confianza. Tienen además otra predisposición al tener un objetivo y saber la nota que necesitan para poder llevar a cabo sus planes de futuro”.





Para García Torres la vocación no siempre se descubre de forma temprana y no todo el mundo tiene los 17 o los 18 años una certeza de lo que quiere hacer profesionalmente en el futuro o de aquello para lo que ha nacido. Es una reflexión a la que cada persona debe de responder individualmente y “hay tiempo para ello y debemos tomarlo con calma, con curiosidad, disfrutando del camino del auto conocimiento y de ir descubriendo aquello a lo que nos queremos dedicar”.





Si estás en esta situación de incertidumbre sobre qué te gustaría estudiar o en qué querrías trabajar:





-Identifica tus gustos y preferencias, tus habilidades y aptitudes, y trata de estudiar una carrera que los desarrolle.





-Busca información de las salidas profesionales asociadas a la titulación e intenta visualizarte desempeñándolas.





-Analiza las nuevas titulaciones que existen en el mercado.





-Elige una universidad especializada en el sector al que te quieres dedicar. Investiga el plan de estudios y el profesorado.





-Busca referentes que tengan la profesión que te gustaría desempeñar y habla con ellos para conocer cómo es su día a día.





-Asiste a cursos y/o talleres relacionados con la disciplina que te interesa.





-Ten en cuenta la empleabilidad.





-Valora estudiar una FP.





Y si te equivocas con la formación que has elegido inicialmente y, según recuerda García Torres, “tampoco es algo tan grave, basta con admitirlo y rectificar, buscar unos estudios o itinerarios que se ajusten más a lo que deseas que sea tu vida profesional”.