Kahn no sabe si fichar ahora a Cristiano "sería lo correcto para el Bayern"

El presidente del Consejo Directivo del Bayern de Múnich, Oliver Kahn, afirmó este domingo que el club alemán no valora un recambio inmediato del delantero polaco Robert Lewandowski, recién traspasado al FC Barcelona, asegurando además que no sabe si "sería lo correcto" fichar ahora a Cristiano Ronaldo.

"Me encanta Cristiano Ronaldo y todo el mundo sabe lo fantástico que es. Pero cada club tiene una filosofía determinada y no estoy seguro de si sería lo correcto para el Bayern y la Bundesliga si lo ficháramos ahora", señaló Kahn sobre el portugués, de 37 años, todavía con contrato en el Manchester United, en declaraciones que publicó este domingo Bild am Sonntag.

El exportero confesó que un fichaje de esa envergadura "no encaja necesariamente" con las ideas que persigue el Bayern en la actualidad. "Tenemos que pensar primero en reunir la plantilla para la presente temporada. A ver qué más pasa", añadió.

Además, Kahn descartó fichar un recambio inmediato de Robert Lewandowski. Así, preguntado por Harry Kane, afirmó que solo son rumores. "Tiene contrato con el Tottenham. Seguro que es un delantero de primer nivel, pero todo eso es música celestial", señaló.

El inglés aún tiene contrato con el Tottenham hasta 2024, y un traspaso este verano sería complicado para el Bayern por el aspecto financiero, según informó recientemente Kicker.