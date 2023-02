Encuentran muerto a Christian Atsu entre los escombros del terremoto de Turquía

El cuerpo sin vida del futbolista ghanés Christian Atsu, exjugador del Málaga, ha sido hallado bajo los escombros de una residencia de la ciudad turca de Hatay, una de las más destruidas por los fuertes terremotos que azotaron a Turquía y Siria el pasado día 6.

"Con gran pesar debo anunciar que el cuerpo de Christian Atsu fue encontrado esta mañana. Doy mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos sus oraciones y apoyo. Pido que, mientras hacemos las gestiones necesarias, todos respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil", anunció su representante, Nana Sechere, en su cuenta de la red social Twitter.

