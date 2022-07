La charla viral de Guardiola sobre la importancia de tener el balón

Pep Guardiola siempre ha sido un enamorado y el principal exponente del juego de posesión. El técnico del Manchester City es conocido por el gusto de sus equipos por el control del balón y cómo consigue que sus futbolista compartan su pasión por la pelota. En una charla que se ha vuelto viral enseña a sus pupilos citizen la importancia de esta.

"Algunos tipos no quieren esto. Jugar la pelota. No quieren eso. Ganaremos en Anfield porque vamos a querer esto. Vamos a ir a Stamford Bridge porque vamos a querer esto. Kante va a correr detrás de esto. 11 contra 11 ellos son muy buenos. Vosotros lo sabéis. Ellos son muy buenos. Ese es el desafío. Esto es lo bueno, probaros vosotros mismos contra ellos. ¿Vosotros sois buenos? OK. Yo estoy aquí.

Vosotros sois buenos. Ellos corren mucho porque vosotros jugáis con esto. Con esto. Odio cuando vosotros no queréis la pelota. Lo odio. Entrenamos todos los días para eso. Tienes permiso para cometer un error. Tienes permiso para perder. Tienes permiso para cualquier cosa. Cuando tienes permiso lo aceptas. Quiero la pelota".