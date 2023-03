Cancelado el sorteo del Mundial Sub 20 de Indonesia por un problema con Israel

Giro inesperado en la celebración del sorteo del Mundial Sub 20 que se iba a celebrar en Bali (Indonesia) este viernes 31 de abril de abril. Así ha informado la federación de futbol de Indonesia, a causa del rechazo del país a que Israel participe en el torneo.

La FIFA ha cancelado el sorteo de la competición que está prevista que se celebre entre el 20 de mayo y el 11 de junio, sin embargo, la federación de fútbol de Indonesia no ha recibido una justificación oficial, pero todo apunta a que se trata con lo relacionado con la carta del gobernador de Bali, Wayan Koster, en la que alegaba que "las políticas de Israel hacia Palestina son inconsistentes con las políticas de la República de Indonesia".

OFFICIAL: The Indonesian FA, PSSI ????, officially announced that the 2023 #U20WC draw that was set to take place this Friday in Bali, is CANCELLED.



As reported yesterday by KAN ????, the hosts and Iraq asked not to be drawn with Israel. Still waiting for FIFA’s comment. pic.twitter.com/uGpMtkIgR9