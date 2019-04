Bonucci pide disculpas por cómo actuó tras los gritos racistas a Kean y Thuram carga contra él

El defensa italiano Leonardo Bonucci se disculpó por lo que consideró unas palabras "claramente malentendidas" al referirse a los gritos racistas que sufrió su compañero de selección y de la Juventus Moise Kean en el campo del Cagliari y aseguró que estos comportamientos "no son aceptables" y que condena "firmemente todas las formas de racismo y discriminación".

Kean, internacional con la 'Azzurra' y de padres marfileños, se plantó delante de la grada tras anotar el 0-2 en el partido el pasado martes y fue abucheado por los aficionados, en lo que se tildado de un nuevo episodio de insultos racistas en el fútbol italiano.

Bonucci avivó la polémica tras el encuentro al decir que la culpa estaba repartida "50-50" y que su compañero debería haber celebrado el gol con el resto de compañeros en vez de hacerlo como lo hizo. Todo ello provocó múltiples críticas al central italiano.

"24 horas después quiero aclarar mis sentimientos. Ayer fui entrevistado nada más acabar el partido y mis palabras han sido claramente malentendidas, probablemente porque fui demasiado precipitado en la forma en la que expresé mis pensamientos", escribió el defensa de la 'Juve' en su cuenta de 'Instagram'.

El italiano dejó claro que "horas y años no serían suficientes para hablar de este asunto". "Firmemente condeno todas las formas de racismo y discriminación. Los insultos no son aceptables en ningún caso y esto no debe ser malinterpretado", sentenció en su publicación, acompañada de una foto de una celebración con el delantero.

Sin embargo, las palabras de disculpa de Bonucci no han servido a todos. El exjugador de la Juventus de Turín Lilian Thuram carga duramente contra el central de la vecchia signora por sus palabras en una entrevista en Le Parisien.

"Todos los negros deberían hacer frente a personas como Bonucci. A ellos les gustaría que renunciaran. Dice lo que mucha gente piensa: que los negros merecen lo que les sucede. No les dice a los hinchas que están equivocados si no que Kean lo estaba buscando. Es como cuando una mujer es violada y algunas personas hablan de cómo va vestida. A causa de gente cómo él estas cosas no avanzan", critica Thuram.