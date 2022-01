El árbitro del Túnez-Mali pitó el final del partido en el minuto 85 y en el 89:50

Insólito lo ocurrido este miércoles en el Túnez-Mali de la fase de grupos de la Copa África. El árbitro del encuentro, que ha acabado ganando Mali por 0-1 gracias a un gol de Ibrahima Kone desde los once metros, ha señalado el final del partido en el minuto 85, cuando restaban aún cinco minutos. Ante la sorpresa del público el colegiado de Zambia Janny Sikazwe se ha llevado el silbato a la boca y ha emitido los tres pitidos que decretan el término del encuentro.

Ante las protestas de los tunecinos y tras ser avisado de su error el partido se ha reanudado. En el 87' El Bilal Touré, jugador de Mali, ha sido expulsado en una jugada que ha tenido que ser resuelta con el VAR y en el 89:50 y sin añadir nada, Janny Sikazwe ha vuelto a pitar el definitivo final de un partido en el que ha habido en la segunda parte nueve sustituciones. Surrealista.

El encuentro esta vez no ha vuelto a reanudarse pese a que el entrenador de Túnez quería comerse al colegiado, que seguramente será sancionado por la CAF. Pasada casi una hora, y después de que el escándalo se haya vuelto viral, se ha pretendido reanudar por segunda vez el duelo con los jugadores de Mali y el árbitro sobre el césped para disputar el añadido.

Tunisia vs Mali is finally over after an eventful end after the Mali players returned to the pitch to play the time lost but the Tunisian players refused to play.



???? The game finishes 1-0 to Mali #AFCONpic.twitter.com/hVJAg3wKND