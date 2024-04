Un PSG repleto de suplentes tropieza antes de medirse al Barcelona

PSG, 1 - Clermont, 1

El París Saint Germain, distraído desde el principio por su partido de cuartos de final, el miércoles, ante el Barcelona, no pudo con el colista, el Clermont que aprovechó una de las escasas ocasiones que tuvo para tomar ventaja y complicar un teórico trámite que el campeón enmendó a medias a última hora con el gol del portugués Gonçalo Ramos asistido por Kylian Mbappe.

Con trece puntos de renta como líder, el título en la mano, el conjunto de Luis Enrique dejó de lado el choque de la vigésima octava jornada. Cuando quiso reaccionar fue tarde. No le dio para remontar. Tuvo que conformarse con un empate que evitó un daño mayor y que reafirma el escaso rendimiento como local en las últimas jornadas. Firmó su cuarto empate en los últimos cinco partidos que ha jugado en el Parque de los Príncipes en la Ligue 1.

?? C'est terminé, Gonçalo Ramos permet à Paris d'accrocher le match nul en fin de rencontre !#PSGCF63 1??-1?? | #Ligue1pic.twitter.com/eIwP9TSQht — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 6, 2024

El entrenador español, con la mente en el choque europeo, dio un vuelco radical a su once. Una revolución en su equipo titular. Ni Kylian Mbappe, ni Achraf Hakimi, Marqunhos, Fabian, Vitinha, Ousmane Dembélé, ni siquiera el meta Gianluigi Donnarumma estaban en el conjunto que saltó al principio al choque del Parque de los Príncipes.

Es Europa un objetivo real para el PSG que su décima liga, de las doce últimas disputadas, a tiro y va a jugar la final de la Copa. El triplete es una posibilidad auténtica.

Sin embargo, los suplentes no dieron la talla esperada y Luis Enrique tuvo que tirar de artillería en la segunda parte para evitar un marcador dañino. Lo consiguió a medias. Se complicó ante un rival que cierra la tabla, que está a cinco puntos de la promoción y a siete de la salvación directa. Ningún equpo ha sumado menos puntos ni ha marcado menos goles que el conjunto de Pascal Gastien a domicilio en lo que va de curso.

Aún así, aprovechó su ocasión y se puso por delante a la media hora. No había pasado nada en el partido. Pero en la única incursión del Clermont en ataque, un fallo de Martin Skriniar terminó con el balón para Yohann Magnin que lo envió al área. Lo recogió Alan Virginius que lo dejó a los pies del maliense Habib Keita en puja con Manuel Ugarte. Salió disparado hacia la red, fuera del alcance del meta español Arnau Tenas.

No tuvo ocasión alguna el París Saint Germain. Solo un gol anulado por falta previa a Senny Mayulu. Aceleró después el líder que arrinconó a su rival. Danilo Pereira pudo empatar en el 57 y Achraf, a la hora de juego, tiró al larguero dentro del área.

Otra de Randal Kolo Muani se sumó a la lista de oportunidades falladas. Luis Enrique no esperó y tiró de artillería en el 67. Marquinhos, Kang in Lee y Kylian Mbappe saltaron al campo. Pero no hubo claridad.

Gonçalo Ramos estrelló otro tiro en el poste, con precipitación. El gol no llegaba. Fue en el tramo final, en una combinación entre el portugués y Mbappe cuando el PSG encontró el alivio. Encaró el luso y batió al meta por raso.

Otros resultados:

Lens, 1 - Le Havre, 1

Lille, 3 - Marsella, 1