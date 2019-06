Trump, contra la capitana de EEUU tras dejar claro que no irá a la "jodida" Casa Blanca si ganan el Mundial

El presidente estadounidense, Donald Trump, cargó hoy contra la capitana de la selección nacional, Megan Rapinoe, por haber rechazado ir a la Casa Blanca en caso de ganar la Copa Mundial de Fútbol Femenino, que se está disputando actualmente en Francia.

"La jugadora de fútbol femenino, Megan Rapinoe, acaba de decir que 'no irá a la p... Casa Blanca' si ganan. Aparte de la NBA, (...) todas las ligas y equipos adoran venir. Soy un gran fanático del equipo estadounidense y del fútbol femenino, ¡pero Megan debería GANAR antes de HABLAR! ¡Termina el trabajo!", dijo Trump en Twitter.

En otro tuit, el mandatario explicó que no había invitado hasta el momento al equipo nacional femenino de fútbol porque aún no han ganado la competición.

....in our Country’s history, and the poverty index is also best number EVER), leagues and teams love coming to the White House. I am a big fan of the American Team, and Women’s Soccer, but Megan should WIN first before she TALKS! Finish the job! We haven’t yet....