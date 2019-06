Megan Rapinoe se enfrenta a Donald Trump: "No voy a ir a la jodida Casa Blanca"

La centrocampista y capitana de la selección de Estados Unidos, Megan Rapinoe, se mostró tajante sobre una posible visita a Donald Trump si conquistan en Francia la Copa del Mundo y dejó claro que ella vaya a ir a "la jodida Casa Blanca"

"No voy a ir a la jodida Casa Blanca. No, no voy a ir a la Casa Blanca. No vamos a ser invitadas, lo dudo", aseveró la jugadora de 33 años en una corta entrevista en video publicada por la revista estadounidense 'Eight by Eight'. Rapinoe fue clave en el pase a cuartos de final del Mundial de Francia contra España, siendo autora de los dos goles de penalti de las estadounidenses.

Megan Rapinoe fue una de las primeras atletas en apoyar la campaña contra el racismo del jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, arrodillándose durante la interpretación del himno nacional norteamericano.

Las quejas de los aficionados llevaron a la USSF a prohibir esta forma de protesta, pero desde entonces la jugadora de las Seattle Reign no canta el himno antes de los partidos en señal de protesta. La veterana centrocampista está implicada además en la lucha con su federación para la equiparación salarial de los jugadores y jugadoras de la selección de Estados Unidos.