Las azulgranas Alexia Putellas, Sandra Paños, Irene Paredes y Jennifer Hermoso, nominadas al Balón de Oro

El fútbol femenino español vive el mejor momento de su historia y la revista France Football lo ha reconocido nominando hasta a cuatro jugadoras nacionales entre las 20 candidatas a hacerse con el prestigioso Balón de Oro 2021. De hecho, España es el país con más opciones.

Las cuatro son azulgranas y tres de ellas se coronaron campeonas de la Champions League con el Barcelona (Alexia Putellas, Sandra Paños y Jennifer Hermoso), la otra (Irene Paredes) recaló este verano en el club procedente del PSG. Junto a ellas optará al premio su compañera la neerlandesa Lieke Martens.

